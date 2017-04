Rock in Rio anuncia mais três atrações

Agora o line-up do Palco Mundo está completo. A organização do Rock in Rio confirmou as três últimas atrações que faltavam ser anunciadas: Tears for Fears, no dia 22, Thirty Seconds to Mars e Capital Inicial, ambos no dia 24 de setembro.



Tears for Fears se apresentam antes de Bon Jovi no dia 22 de setembro. A banda britânica, que possui diversos clássicos, vem com Curt Smith e Ronald Orzabel para uma noite recheada de clássicos que são a trilha sonora da vida de milhões de pessoas. Nas três últimas décadas Roland Orzabal e Curt Smith venderam mais de 30 milhões de cópias no mundo todo. Eles vão trazer todos os seus hits para o Rock in Rio, incluindo as músicas "Everybody Wants To Rule The World", "Shout" e "Mad World".



O Thirty Seconds to Mars, formado por Jared Leto (voz e guitarra), Shannon Leto (guitarra, bateria e percussão) e Tomo Milicevic (guitarra, violino e teclado) (baixo e teclado), volta ao festival e apresenta no dia 24 de setembro, mesma noite de Red Hot Chili Peppers e The Offspring. Com quatro álbuns produzidos — o quinto será lançado ainda este ano, pela primeira vez pela Interscope Records — e mais de cinco milhões de cópias vendidas em todo o mundo, a banda californiana traz na bagagem inúmeros prêmios: 12 MTV Awards, um Billboard e um recorde no Guiness Book, com a turnê mais longa da história.



A banda Capital Inicial prepara-se para sua sexta participação no Rock in Rio. Com diversos sucessos ao longo dos mais de 30 anos de carreira, o grupo abre a noite do dia 24 de setembro no Palco Mundo. Veterano no festival, o Capital Inicial tocou nas edições II (1991), III (2001), IV (2011), V (2013), Rock in Rio Lisboa 2014 e volta em 2017 cheio de gás para levantar a galera mais uma vez.



Com 18 discos lançados, o Capital é um dos grupos de rock mais queridos do país. Não para no tempo e renova seu público a cada lançamento. No Facebook, quase 5 milhões de seguidores acompanham os passos da banda.



"Primeiros Erros", "Natasha" e "Fátima" são alguns dos sucessos que o público sempre gosta de ouvir nas apresentações do Capital. Após a edição de 2011, a banda lançou seu CD ao vivo, com músicas próprias e uma versão para "Should I stay or should I GO", da banda inglesa The Clash. O trabalho mais recente do Capital Inicial, lançado em 2015, foi seu segundo álbum acústico, desta vez gravado em Nova York , com produção do renomado Liminha. Seu mais novo single, "Me encontra", já está nas rádios de todo o país



Sobre Tears For Fears

A dupla Roland Orzabal (voz e guitarra) e Curt Smith (voz e baixo) se formou em Bath, Reino Unido, em 1981, e é uma das poucas bandas que se mantém ativas desde então. Nos anos 80, Tears For Fears lançou três álbuns que conectaram Pop, New Wave e Rock. Suas músicas, como Shout, Head Over Heels, Pale Shelter, Sowing the seeds of love e Mad World viraram hinos. Os álbuns do duo venderam dezenas de milhões de cópias e seus hits já foram reinterpretados diversas vezes.



Sobre Thirty Seconds to Mars

Formado em 1998, na Califórnia (USA), o Thirty Seconds to Mars possui mais de 5 milhões de discos vendidos em todo o mundo ao longo da carreira. A banda, que já lançou quatro álbuns, é formada pelos irmãos Jared Leto (vocal, guitarra e guitarra acústica), Shannon Leto (bateria, guitarra acústica e percussão) e por Tomo Milicevic (guitarra, violino, teclado e guitarra acústica).

O Thirty Seconds to Mars já esteve em turnê no Brasil em 2007, 2011 e em 2013, ano em que participou do Rock in Rio. Suas influências musicais vêm de Pink Floyd, Kiss e Alice Cooper.



Sobre Capital Inicial

Banda que surgiu em Brasília nos anos 80, mesma época de Legião Urbana e Os Paralamas do Sucesso. Em 2007, ganhou na categoria de Melhor Grupo no Prêmio Multishow de Música Brasileira. A banda acumula oito discos de platina, oito discos de ouro e um de platina duplo, somando mais de 3,5 milhões de discos vendidos.

