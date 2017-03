Retorno do U2 ao Brasil será anunciado nos próximos dias

O retorno da banda U2 ao Brasil pode estar mais próximo do que se imagina. Em nota divulgada neste sábado (11) em sua coluna em O GLOBO, Ancelmo Gois diz que o anúncio de um tour da banda pela América Latina, incluindo as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Santiago e Bogotá, deve ser anunciada nos próximos dias.

Em janeiro, celebrando os 30 anos de lançamento do álbum "The Joshua Tree", o grupo anunciou 24 shows do disco em estádios, iniciando a turnê em maio, em Vancouver, no Canadá. Não se sabe, ainda, se o próximo show da banda será uma sequência desta turnê comemorativa na América ou se de lançamento do novo disco, previsto para ainda este ano: a banda irlandesa está preparando uma sequência do disco "Songs of innocence", intitulada "Songs of experience".

O U2 já esteve no Brasil com três turnês. A última, a "U2 360°", foi em 2011, quando a banda fez três shows no estádio Morumbi, em São Paulo.

