Restaurante presenteia clientes com rodada de chopp para celebrar a Semana do Amigo

Outback presenteia clientes com rodada de chopp

Para brindar a amizade, o Outback Steakhouse e a Brahma prepararam uma ação especial para transformar o Dia do Amigo em uma semana de celebrações: entre os dias 16 e 20 de julho, os clientes serão presenteados com até quatro Chopp Brahma 340ml servidos nas tradicionais canecas congeladas. Para ganhar, o cliente precisa acessar o site www.amigooutback.com.br, se cadastrar e gerar o voucher para comemorar o #DiaDoAmigoOutback.

Dessa vez, os clientes poderão escolher o tipo de voucher de acordo o número de amigos que irão celebrar a data. Estão disponíveis voucher para duas pessoas, que dá direito a 2 chopp Brahma (340m) na compra de 1 aperitivo ou 1 prato principal. E voucher para grupo de quatro pessoas, que garante 4 chopp Brahma (340ml) por conta da casa na compra de 2 aperitivos ou 2 pratos principais.

Os vouchers serão válidos durante o período da ação (16 a 20 de julho) em todos os restaurantes da marca no Brasil, em todo o horário de funcionamento dos restaurantes ou enquanto durarem os estoques.

A rede Outback Steakhouse possui 92 restaurantes no Brasil, está presente em 38 cidades, 14 Estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 países entre Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin' Onion®, o Outback caiu no gosto do brasileiro graças à qualidade, fartura e sabor marcante da culinária oferecida somados à descontração no atendimento e as instalações aconchegantes.