Réplicas de dinossauros de 13 metros emitem som e se movem em exposição no Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês realiza até o dia 31 de outubro a Exposição Mundo Jurássico, que possibilitará ao público conhecer de perto as temidas espécies de dinossauros, em tamanho real, com som e movimento. Nela o público tem a oportunidade de presenciar réplicas extremamente reais de vários dinossauros como se estivessem vivos e em seu habitat há milhões de anos. Será uma verdadeira viagem no tempo. Além da cenografia, serão expostos textos sobre a história da vida dos dinossauros, da sua classificação, dos fósseis e muitas outras curiosidades.

O evento gratuito, reúne ao todo 13 réplicas, entre elas destaca-se o mais temido e conhecido de todos os dinossauros: Tiranossauro Rex - esta réplica tem 13 metros de comprimento e 6 metros de altura. O Tiranossauro cujo nome significa “lagarto tirano rei”, foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje, seu peso é de 900 kg. Existem outras espécies, como: Estegossauro, Tiranossauro Rex Filhote, Tricerátopo, Ouranossauro, Espinossauro, Parassaurolofo, Dupla de Paquicefalossauro, Carnotauro, Amargossauro, T-rex – Rider e Apatassauro Rider. A exposição também inclui réplica de ovo de dinossauro.

“A exposição é para todas as idades. As crianças ficam encantadas achando que os dinossauros estão vivos, uma memória que será difícil de apagar. Os jovens e adultos ficam impressionadas com as réplicas que se aproximam tanto da realidade contada. O ambiente está perfeito para explorar o tema e adquirir conhecimento”, conta a superintendente do Shopping, Adriana Flores.

O evento está no Brasil há 10 anos com sucesso absoluto tendo passado por mais de 50 grandes cidades brasileiras. Cada réplica possui sons e movimentos específicos tornando assim ainda surpreendente e realista a experiência do público.

Sobre a fabricação das réplicas

As réplicas foram desenvolvidas por um grupo de engenheiros. A parte científica/educativa ficou a cargo de um grupo de paleontólogos especialistas em dinossauros do Instituto de Geologia da UMAM (Universidade Mexicana).

As réplicas são feitas de esqueleto de aço reforçado, materiais elétricos e eletrônicos, preenchimento corporal com espuma de alta densidade, manualmente esculpidos e com aplicação manual de tripla camada de borracha de silicone, pintada com tinta à prova d'água para instalações indoor e outdoor.

