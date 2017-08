Rede de cinemas exibirá sucessos lançados há duas décadas no Festival Cinemark 20 Anos

Filmes que emocionam, que lembram a infância e que anos depois ainda conseguem arrancar suspiros do público estão de volta à Cinemark. Entre os dias 14 a 27 de setembro, a Rede exibirá sucessos lançados há duas décadas no Festival Cinemark 20 Anos. A programação é parte das comemorações pelo aniversário da Rede no Brasil e conta com o romance “Titanic”, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e ganhador de dez estatuetas do Oscar; o drama policial “Jackie Brown”, do diretor Quentin Tarantino; a comédia “O Mentiroso”, estrelada pelo ator Jim Carrey; a animação “Hércules”; e os brasileiros “O Que é Isso, Companheiro?”, baseado no livro homônimo de Fernando Gabeira, e “Pequeno Dicionário Amoroso”, com Andréa Beltrão, Daniel Dantas e Glória Pires no elenco.

“Preparamos uma programação especial com grandes sucessos que marcaram a história da Cinemark nesses 20 anos no Brasil. O público poderá rever ou assistir pela primeira vez a filmes nacionais e internacionais que estrearam no mesmo ano em que a Rede chegou no país, como ‘Titanic’ e ‘O Que É isso Companheiro?’”, ressalta a diretora de marketing da Cinemark, Bettina Boklis.

Os ingressos custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria dos cinemas participantes ou pelo site da Rede. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto.

Na Capital, o Cinemark fica localizado no Shopping Campo Grande, na avenida Afonso Pena, 4909, Bairro Santa Fé.

Serviço – “Festival Cinemark 20 anos”

Data: de 14 a 27 de setembro

Preço: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)

Horários:

14 QUI O Mentiroso 20:40 15 SEX Titanic 20:10 16 SAB Hercules 12:30 17 DOM Hercules 12:30 18 SEG O Que é Isso Companheiro? 20:40 19 TER Jackie Brown 20:40 20 QUA Pequeno Dicionário Amoroso 20:40 21 QUI Titanic 20:10 22 SEX O Mentiroso 20:40 23 SAB Hercules 12:30 24 DOM Hercules 12:30 25 SEG Pequeno Dicionário Amoroso 20:40 26 TER O Que é Isso Companheiro? 20:40 27 QUA Jackie Brown 20:40

