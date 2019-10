Record aplica punição após participante jogar água em galo em 'A Fazenda'

Viny Vieira joga água em galo em 'A Fazenda' - Foto: Reprodução de 'A Fazenda'

O participante Viny Vieira causou revolta entre espectadores do reality show A Fazenda, da Record, ao ser acusado de maus-tratos após ter jogado água sobre um galo durante o programa. A produção do programa optou por não causar sua expulsão, mas apenas proporcionar uma punição coletiva aos 'peões'.

Viny se levanta do local onde estava dormindo, na 'Baía', e, irritado com o barulho que o animal faz, se dirige a ele e chega a gritar palavrões, dando diversas 'broncas' no galo, mandando o animal "ir dormir".

Quando o galo cacarejava, jogou água sobre o animal fazendo com que se assustasse: "Parou no meio? Por que você parou? Tem medo de água?!"

No quarto próximo, seus companheiros de confinamento ouviam a 'discussão' e cogitavam "levar uma punição" por conta da atitude do peão.

A Record TV exibiu o momento com uma tarja na tela com a frase "Essa não é a maneira correta de lidar com os animais", e, em seguida, foi lida pelo fazendeiro da semana uma carta da produção anunciando uma punição a toda a casa.

Em nenhum momento a emissora citou termos como "maus-tratos" ou "agressão".

"Atenção, peões. Na Fazenda, o respeito aos animais é essencial, e as regras dos manuais devem ser rigorosamente seguidas. O peão Viny descumpriu uma regra ao jogar água no galo. Como esta não é a maneira correta de lidar com os animais, o grupo todo será punido. Vocês ficarão 24 horas sem água encanada e sem gás. Atenção: a reincidência de atitudes como esta podem acarretar consequências graves ao peão envolvido", informou o conteúdo lido.

A apresentadora Xuxa Meneghel se posicionou sobre o fato, compartilhando uma foto do ator Joaquin Phoenix ao lado de um galo e a frase "Somos todos animais".

"Enquanto uns acham certo xingar e jogar água em galos e bichos... Outros, como Joaquin Phoenix, que são conhecidos pelo talento, compram a briga para mostrar que não precisa miar ou latir para ser amado", escreveu Xuxa, em referência a Viny.