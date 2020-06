Razer Gold premia usuários que recarregarem diamantes de Mobile Legends com seu crédito virtual

Os usuários são imediatamente notificados sobre o prêmio - (Foto: Divulgação)

Até 15 de junho, gamers residentes no Brasil que recarregarem diamantes do jogo Mobile Legends com Razer Gold podem ganhar produtos Razer, bônus em créditos e itens exclusivos do game com a promoção Baú Dourado Mítico. A cada R$100 adquiridos no sistema de crédito virtual unificado da Razer e usados para recarregar diamantes de Mobile Legends, o usuário desbloqueia um Baú Mítico Dourado com uma dessas recompensas.

Entre os prêmios possíveis estão um fone Hammerhead Duo, dois fones Razer Kraken, três mochilas Razer Rogue 13.3" Backpack V2, bônus Razer Gold de até R$600, além de diamantes e skins raríssimas de Mobile Legends, como Darting Star, Crimson Moon, Beach Swetheart, Venom e Soryu Maiden

Para participar da promoção o usuário deve recarregar diamantes do jogo usando Razer Gold neste link, copiar o código do recibo da compra e usá-lo na página da promoção em até seis horas após a transação. Depois, basta desbloquear os prêmios dentro do jogo ou inserir o ID da transação, digitar o endereço de e-mail do cadastro e clicar na opção ‘Desbloquear Agora’. Os usuários são imediatamente notificados sobre o prêmio.

Para fazer a recarga de R$100 em Mobile Legends, os usuários devem escolher, provisioramente, entre boleto, depósito bancário, cartão de crédito ou transferência bancária. As compras por meio de saldo Razer Gold e Pin estão temporariamente indisponíveis devido a uma manutenção pré-programada do site do Razer Gold.

Para mais informações sobre a promoção Baú Dourado Mítico e como participar, acesse gold.razer.com/gold/promotions/mlbb-mythical-chest.