Rapper parceiro de Anitta e compositor de “Ela só Quer Paz” faz show em CG

O produtor, compositor e rapper brasileiro Projota se apresenta em Campo Grande, no dia 14 de janeiro, no Move Club. Projota já fez parceria com Anitta, Marcelo D2 e outros artistas do meio musical e lançou seu primeiro CD, Foco, Força e Fé, em 2014, pela Universal Music.

O rapper ganhou diversos prêmios, entre eles: Cantor Revelação do Prêmio Jovem Brasileiro (2012) e Artista Revelação MTV Video Music Brasil (2013), além de indicações a prêmios importantes no cenário da música brasileira. Alguns de seus maiores sucessos são as músicas “Ela Só Quer Paz”, “Mulher” e “Cobertor”, esta em parceria com Anitta.

SERVIÇO - Move Club - Rua Doutor Temistócles, 94, (67) 3321-2468 - Campo Grande - MS

