Rádio Marabá recebe prêmios de qualidade em Maracaju

A Rádio Marabá FM de Maracaju, empresa do Grupo Feitosa de Comunicação, recebeu o Prêmio Qualidade Total Premier por melhor emissora de rádio. A locutora Jéssika Barbieri foi agraciada com o prêmio de melhor locutora sertaneja e a gerente Maria Helena Oliveira Corrêa recebeu o destaque como melhor gerente.

O prêmio é feito a partir de pesquisa com o comércio local provando que o Grupo Feitosa de Comunicação oferece a qualidade em suas transmissões e identificação com a cidade.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento do comércio e de nossos ouvintes e temos a certeza que estamos no caminho certo”, avalia Maria Helena.

“Em um mercado onde a voz masculina marca o sertanejo me sinto honrada orgulhosa e muito feliz por receber esse prêmio de melhor Locutora”, ressaltou Jéssika.