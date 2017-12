Rádio Clube revive o melhor Réveillon com o DJ Rodrigo Knorst

Rádio Clube revive o melhor Réveillon da cidade - Reprodução

Prometendo um fim de ano inesquecível, o Rádio Clube de Campo Grande preparou um Réveillon surpreendente para sócios e convidados, com a apresentação exclusiva do DJ Rodrigo Knorst e um cardápio especial, que inclui paella de frutos do mar e caldos na madrugada.

A atual diretoria do clube quer resgatar as tradicionais festas em família e prometeu um grande evento de despedida do ano, que está sendo carinhosamente preparado em seu salão nobre, que foi ponto de encontro da sociedade campo-grandense por décadas.

A presença do DJ e produtor Rodrigo Knorst e sua performance interativa já é garantia de sucesso. Apaixonado pela arte de fazer as pessoas dançarem, ele se apresenta com um trabalho de áudio e vídeo inovador utilizando a mais alta tecnologia em softwares e hardwares.

Espaço Kids

O Réveillon do Rádio Clube começa às 21h do dia 31 e segue até às 5h do primeiro dia de 2018, com preços diferenciados de convites para associados e convidados. O clube disponibilizará um espaço kids com babá para crianças até seis anos de idade, que terão acesso livre à festa.

O cardápio terá entrada e ilha de frios e uma ceia com paella de frutos do mar, salada de bacalhau, file ao creme de alho poro, champignon e mostarda dijon, pernil de porco à pururuca e farofa, sofioli verde com queijo e castanhas, sobrecoxa crocante recheada com queijo e arroz branco.

Mais informações pelos telefones 99234.1997/99196.5248