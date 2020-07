'Quem não viu, veja, é um filme muito legal', diz Xuxa sobre 'Amor Estranho Amor'

A apresentadora Xuxa Meneghel - (Foto: Instagram/@xuxamenegheloficial)

Xuxa relembrou sua participação no filme Amor Estranho Amor, de 1982, em entrevista ao programa OtaLab, de Otaviano Costa, na última sexta-feira, 17.

A apresentadora citou a produção ao relembrar de quando acompanhou a votação da Lei Menino Bernardo, também conhecida como a 'Lei da Palmada', que coibe violência contra crianças, em 2014.

Xuxa lembrou críticas por parte de um político evangélico na ocasião, que a levaram a fazer um gesto de coração com as mãos.

"'Como que uma pessoa que fez um filme onde ela fica com uma criança', um monte de coisas, aquilo me deu um negócio... A gente não pode falar, sem o microfone não pode rebater. Achei aquilo de uma grosseria", contou.

Na sequência, abordou Amor Estranho Amor ressaltando que "é uma ficção, não uma biografia".

"Tudo está valendo a pena. Até o desaforo de algumas pessoas que falam muito sobre esse filme. Até gostaria de deixar claro: quem não viu, veja o filme, gente, é um filme muito legal, feito pelo Walter Hugo Khouri", afirmou.

Por fim, concluiu: "As pessoas querem me atingir falando sobre o filme. Queria deixar claro que isso não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção. Gosto muito de falar da realidade."