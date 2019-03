Quatro séries para maratonar no carnaval e fugir dos foliões

Nessa época do ano, muitas pessoas preferem ficar em casa - Foto: Ilustração

Bloquinho para quem é de bloquinho, sofá para quem é de sofá. O carnaval pode ser ideal para todo mundo fazer o que mais gosta - inclusive dispensar a folia e colocar as séries em dia. Confira algumas dicas:

1. The Umbrella Academy. A recente estreia traz os irmãos Hargreeves, que, com seus superpoderes, tentam salvar o mundo de um apocalipse iminente - além de desvendarem os mistérios da morte do patriarca da família.

2. A Boneca Russa. Com menos de um mês no ar e já aclamada pela crítica, a série traz um looping temporal - a protagonista Nadia vive repetidas vezes, embora de diferentes maneiras, a noite de sua morte. Com uma dose de bom humor, há espaço para discussões complexas, como destino e controle sobre a vida.

3. You (Você). Um stalker obcecado não mede esforços para conquistar uma aspirante a escritora. A história se transforma em trama tensa e viciante, discutindo os limites - e a falta deles - em relações abusivas.

4. Godless. Se o tema de faroeste parece comum, a abordagem é inovadora: na série, os homens, sempre protagonistas de tramas ambientadas no século 19, ganham papéis secundários. A pequena cidade de La Belle, no Novo México, é habitada apenas por mulheres, que precisam defender o vilarejo das investidas de um criminoso forasteiro.