Programação infantil da semana tem oficina, contação e Cine Clubinho

A criançada tem diversão gratuita no Sesc com oficina, muitas histórias contadas e cinema. As atividades acontecem no Sesc Morada dos Baís e Sesc Corumbá.



Em Corumbá, começam na quinta-feira, 04, às 17 horas, quando o Cineclubinho exibe o longa “Contos da Noite”. Todas as noites, um garota, um garoto e um senhor idoso se encontram em um pequeno cinema, que aparenta estar abandonado. Lá dentro, os três criam histórias, escrevem, desenham, vestem fantasias. Eles criam diversas histórias mágicas passadas em uma noite onde tudo é possível.



No sábado, 06, o filme será exibido novamente, às 17 horas, e depois tem Ciranda de Contação com Salim Haqzam, contando a história "Um acampamento no Pantanal". Para entrar no clima de verdade, as crianças devem vestir roupa adequada para um acampamento e também um objeto de sua escolha, aquele que não pode faltar na sua mochila. A ciranda é realizada uma vez por mês, com a proposta de incentivar as crianças à leitura e ao teatro, além de promover a interação sociocultural entre elas com atividades lúdico-imagéticas relacionadas à historinha contada. Como as vagas são limitadas, é preciso fazer inscrição antecipadamente na unidade.



Campo Grande – No Sesc Morada dos Baís, as atividades são todas no sábado. Às 15 horas, acontece a oficina Arte Brasileira para Crianças, inspirada na arte de Erika Verzutti. Para participar é preciso ter pelo menos 06 anos de idade, estar com os responsáveis e levar o material necessário: 1 cola branca e 1 durex.



No trabalho de Erika Verzutti, jacas, abacaxis, abobrinhas e pimentões, tartarugas, cisnes e pavões, além de outros elementos da natureza, são temas e referências para esculturas feitas de bronze, gesso ou papel machê. Por vezes usando ovos, legumes e frutas de verdade como molde, a artista constrói esculturas que recebem títulos divertidos, como Bicho de 7 cabeças, Torre de ovos, Caixa de macaco, Tartaruga e Mulher pintada. Outras vezes, se apropria de materiais triviais como recibos e bilhetes de papel para construir esculturas como seus Vasos chineses.



Depois da oficina, os pequenos escutam historinhas contadas por Vânia Cristina e na sequência assistem “Contos da Noite”, no Cine Clubinho.



Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

