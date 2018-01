Programação gratuita, Pátio Central Shopping oferece oficinas e atividades para estimular a criatividade dos pequenos

- Foto: Thayara Barbosa

O mês de janeiro é uma verdadeira alegria para as crianças, que tiram um folga da escola e da rotina, mas são os pais que precisam de disposição e criatividade para ocupar o tempo livre e a energia da garotada, com atividades que caibam no orçamento, sejam divertidas e estimulantes. Pensando nisso, em parceria com o Tio Pantanal Recreação, o Pátio Central Shopping oferece, de 15 a 20 de janeiro, sempre no período da tarde, um espaço dedicado à criatividade, com oficinas e brincadeiras que resgatam a origem do brincar.

O espaço gratuito será montado na Praça de Eventos do Shopping, no piso térreo e todas as atividades serão acompanhadas por arte-educadores e profissionais de educação física. Além de reforçar a essência das brincadeiras, com cantigas de roda, atividades com corda e jogos que estimulam a convivência em grupo, memorização e expressão corporal. Podem participar crianças de 1 a 10 anos, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

“O objetivo é reforçar o brincar tradicional, longe da tecnologia e das cobranças do dia-a-dia, por isso pensamos em programações nas quais as crianças interagem e são estimuladas o tempo todo. É importante resgatar como brincávamos e mostrar que a diversão está em todos os lugares, mesmo longe dos games e brinquedos tecnológicos. São experiências que ficarão para sempre na memória das crianças, assim como nós nos lembramos das nossas brincadeiras mais simples, como cantigas de roda e tantas outras”, destaca a superintendente do Shopping, Helma Firmino.

Serviço

A programação de férias: “Vem Brincar no Pátio” acontece entre os dias 15 e 20 de janeiro, sempre a partir das 13h e é gratuita. Para participar, basta que as crianças estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis. Todas as atividades serão acompanhadas por arte-educadores e profissionais de educação física.