Programação de lives solidárias do #SescEmCasa segue em junho

Neste mês de junho a programação de lives do #SescEmCasa, pelo Canal do Youtube, segue a todo vapor, começando nesta sexta-feira (5) às 19 horas, com apresentação do sambista Daran Júnior.



"Neste momento de pandemia, o Sesc por meio do Programa Mesa Brasil, está com o desafio de ajudar as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social antes do Coronavírus e as pessoas que perderam sua renda por conta da pandemia. Estamos num momento muito crítico, e por este motivo, precisamos da ajuda de todos que de alguma forma podem ajudar. Vamos fazer com que essas doações cheguem a quem realmente precisa", convida a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.



Na próxima sexta-feira (12), namorados e solteiros também têm programação musical em casa, com a LIVE dos Beatles Maníacos. Quem se apresenta no dia 19 é a banda Haiwanna, com repertório pop rock nacional e encerrando a programação de junho, no dia 26, tem forró com o grupo Flor de Pequi.



Além de alimentos, também são recebidas doações de álcool em gel, máscaras, protetores faciais, óculos de segurança e valores em dinheiro, que serão convertidos em alimentos e EPIs para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.



As doações seguem por meio do site.



Sobre o Mesa Brasil Sesc – O Mesa Brasil Sesc, desde 1994, contribui para mudar o cenário da fome no país. O programa de segurança alimentar e combate ao desperdício busca onde sobra e entrega onde falta, conectando quem quer ajudar com quem precisa ser ajudado. Em Mato Grosso do Sul, em 2019, reuniu mais de 1.340 toneladas de alimentos, 5.575 itens de vestuário e 3.738 produtos de limpeza e higiene pessoal, entregues em 131 entidades cadastradas, beneficiando mais de 300 mil pessoas.