Produtor de documentário sobre Manoel de Barros faz palestra sobre gravação e reprodução sonora

Uma viagem pela história da gravação e da reprodução sonora, começando com a música mecânica, passando pelo sistema eletromagnético, até chegar ao universo digital. Esta é a palestra preparada pelo professor e pesquisador aposentado, Júlio Feliz, que hoje reside na cidade do Porto, em Portugal, e estará no Brasil até o final de fevereiro.

Segundo Júlio Feliz, “é um sonho antigo da humanidade gravar os sons para depois reproduzi-los”. O professor explica que pouco se fala sobre como se deu esse processo histórico, ficando restrito aos estudos de algumas especialidades. É fundamental que estudantes de Comunicação, Cinema, Artes e Música tenham conhecimento sobre como se deram essas descobertas que tanto influenciam o nosso cotidiano. A iniciativa é da EPICO - Escola do Pensamento Inovador em Comunicação da Estácio, que reúne os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Marketing, além dos cursos de pós-graduação.

Serviço:

Palestra: “Breve história da gravação e da reprodução sonora”.

Data: 20 de fevereiro de 2017 (segunda-feira), das 19 às 20h30, sala B-301 (terceiro andar).

Local: Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande - Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Jardim TV Morena.

Entrada solidária: um pacote de fraldas ou uma lata de leite em pó (doação para uma instituição de caridade).

Sobre o palestrante

Júlio Feliz é Mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Licenciado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Formado em Música pelo Conservatório Heitor Villa-Lobos, Ribeirão Preto (SP), professor aposentado no Departamento de Comunicação e Artes - UFMS. Produziu CDs e trilhas sonoras, como a do vídeo-documentário sobre o poeta Manoel de Barros, apresentado no DOC-TV (2004) e do filme “A poeira - uma história do Pantanal” (2008). É também pesquisador na área de instrumentos sonoros alternativos com artigos e livro publicados, além de oficinas ministradas em várias universidades do país.

Veja Também

Comentários