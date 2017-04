Princesas da Disney encantam adultos e crianças em Shopping de Campo Grande

O Shopping Campo Grande está com uma atração de bater os queixos: a brincadeira congelante. Um castelo inspirado no filme Frozen está na Praça Central, divertindo e emocionando a todos. No último fim de semana, adultos e crianças puderam ver de perto as princesas, que vieram diretamente do Reino de Arendelle para um encontro mágico. As personagens estarão de volta entre os dias 5 a 7 de maio (sexta a domingo), das 16h às 19h30.



A pequena Ester, de três anos, até se vestiu de princesa para conhecer as personagens. Junto com a mãe, Dilma Bacargi e a prima, Ana Luisa, aguardou ansiosa pelo momento. A mãe conta que Ester adora as personagens, e por isso fez questão de se vestir como uma delas. “Ela ficou muito feliz por vir, é a personagem da Disney com que mais se identifica”.



Os irmãos gêmeos Lucas e Matheus, de cinco anos, também estiveram lá para conhecer e tirar foto com as personagens. Segundo o pai, Eduardo Rosa, eles gostam bastante de Frozen e foram até lá para conhecer as personagens, um programa para toda a família. “Elas são muito bonitas”, Lucas complementa.



O próximo encontro será do dia 5 ao dia 7 de maio (sexta a domingo), das 16h às 19h30. Além de poder tirar fotos e conhecer de perto as princesas, a família também pode interagir com as personagens. Os registros são gratuitos e devem ser feitos com suas próprias câmeras fotográficas. Para dar mais conforto aos visitantes, as senhas serão distribuídas com até 1 hora de antecedência do início dos encontros em um balcão localizado próximo à decoração na Praça de Eventos, Piso 1.

Brincadeira Congelante



Um castelo inspirado no filme Frozen está instalado na Praça Central para proporcionar momentos emocionantes. Os pequenos poderão soltar a voz em um karaokê para cantar o sucesso “Livre Estou”. A atividade continua com o escorregador do Olaf. Além disso, foram instalados monitores e trenós para que as crianças possam disputar uma corrida virtual por meio de um game no meio da neve. E por falar em neve, não poderia faltar um espaço para as crianças montarem os famosos bonecos.



O evento é aberto ao público e indicado para todas as idades*, uma ótima sugestão para os pais se divertirem com seus filhos. A atividade, realizada através de distribuição de senhas, estará localizada na Praça de eventos e acompanhará o horário de funcionamento do Shopping. Para mais informações, ligue para (67) 3389-8008.

Serviço

Encontro mágico

Data: 5, 6 e 7 de maio

Local: Praça de eventos do Shopping Campo Grande

Horário: das 16h às 19h30

Brincadeira Congelante

Data: até 8 de maio

Local: Praça de eventos do Shopping Campo Grande

Horário: durante o funcionamento do Shopping

