Primeiro trem de luxo noturno da América do Sul é lançado hoje no Peru

As viagens ao Peru com a Belmond ficarão ainda mais confortáveis a partir de 4 de maio. A companhia inaugura nessa data o Belmond Andean Explorer, o primeiro trem de luxo da América do Sul que combina passeios diários de tirar o fôlego - diante de paisagens andinas - e acomodações noturnas luxuosas e exclusivas. Outra novidade é o Belmond Las Casitas, uma nova propriedade com quartos intimistas, com direito a piscina individual e ampla vista do Colca Canyon.

Os dois lançamentos marcam um novo progresso no plano estratégico de crescimento da companhia para 2020 e acentuam a posição da Belmond como líder em experiências de viagens de luxo no Peru. A empresa conta com outros cinco hotéis locais – Belmond Miraflores Park, Belmond Palacio Nazarenas, Belmond Hotel Monasterio, Belmond Sanctuary Lodge e Belmond Hotel Rio Sagrado – além do trem de luxo Belmond Hiram Bingham.

Um refúgio autêntico

Localizado na região de Arequipa, no Sul do Peru, o Belmond Las Casitas é um autêntico refúgio, com clima intimista e todo o padrão de qualidade oferecido pela empresa. Misturando-se à natureza, a propriedade possui 20 quartos luxuosos, todos com terraço individual com piscina aquecida e vista para o cânion.

Outra atração é o Spa Samay, construído ao redor da energia da rocha do cânion, e que promove tratamentos de beleza com ingredientes naturais do jardim do hotel. Além disso, o hóspede pode ter a chance de visualizar o raro voo dos condores-dos-andes em seu ambiente natural.

Explore o Peru de uma nova maneira

Com design repleto de elementos da cultura peruana, o Belmond Andean Explorer atravessa uma das rotas ferroviárias mais altas do mundo e proporciona ao hóspede a chance de contemplar cenários singulares, tais como montanhas cobertas de neve, vistas magníficas do céu, lagos e rebanhos de alpacas, lhamas e vicunhas pastando no altiplano.

A viagem inaugural, com duração de duas noites, ocorre no dia 4 de maio, partindo de Cusco em direção a Arequipa. Para marcar essa saída, cenas filmadas por um drone, que podem ser conferidas aqui, apresentam ao mundo pequena mostra da experiência.

Os passageiros são acomodados em quatro tipos de cabine – Deluxe Double Bed Cabin, Junior, Double Bed Cabin, Twin Bed Cabin ou Bunk Bed Cabin –, com diferentes opções de cama, banheiro e chuveiro. As acomodações são decoradas com tecidos peruanos feitos à mão, em tons macios da lã de alpaca. Para aumentar ainda mais a sensação de exclusividade, o veículo transporta apenas 48 pessoas.

O Belmond Andean Explorer tem também quatro viagens diferentes, que contemplam, entre seus roteiros, passagens por Cusco, capital do antigo Império Inca; Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo; a cidade vulcânica de Arequipa; e a bela Puno. Estes são apresentados com as seguintes nomenclaturas: Montanhas Peruanas (Peruvian Highlands), Planícies andinas e Ilhas de descoberta (Andean Plains and Islands of Discovery), Espírito da Água (Spirit of the Water) e Espírito dos Andes (Spirit of the Andes). Fora do trem, as aventuras incluem um passeio particular às ilhas flutuantes do Lago Titicaca e almoço em uma praia particular, com vista para os picos glaciais de La Paz, na Bolívia.

O trem é divido em quatro tipos de ambientes. O Vagão Lounge oferece aos passageiros a possibilidade de se reunir com amigos ao redor do piano e desfrutar um drink refrescante; o Vagão Spa é um espaço para relaxamento; os Vagões-Restaurante servem pratos frescos, sazonais e coloridos, preparados com ingredientes andinos; e o Vagão de Observação é um deque aberto em que os hóspedes podem degustar um Pisco e assistir à shows de música latina, enquanto contemplam as exuberantes paisagens peruanas.

Nos Vagões-Restaurante, o chef executivo Diego Muñoz convida os hóspedes para uma jornada de descobertas dos sabores e ingredientes peruanos, cuidadosamente combinados em pratos como o tradicional milho com queijo à tortellini de alpaca e uma criação de lima com chocolate derretido e creme de maçã capaz de dar água na boca. Outra experiência gourmet é uma aula de ceviche que adota os Andes como pano de fundo.

Confira abaixo mais detalhes sobre cada roteiro:

Montanhas peruanas (Peruvian Highlands) – (Cusco - Lago Titicaca – Arequipa ) - 2 noites / 3 dias: Comece a jornada com uma saída matinal de Cusco, a capital do antigo Império Inca. Depois, você cruzará o altiplano rumo a Puno e descobrirá a beleza espetacular do Lago Titicaca. Em seguida, visita as Cavernas Sumbay, onde ficam as artes em pedra dos primeiros humanos que viveram nos altiplanos peruanos, antes de chegar à “Cidade Branca” vulcânica de Arequipa.

Saídas: toda quinta-feira de manhã, da estação de Cusco.

Planícies andinas e Ilhas de descoberta (Andean Plains and Islands of Discovery) - (Arequipa - Lago Titicaca - Cusco) - 2 noite / 2 dias: Comece sua jornada com uma saída noturna da cidade barroca de Arequipa e siga para o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Depois, cruzará vales e montanhas em que camelídeos pastam nas planícies abertas do altiplano peruano.

Saída: Todo sábado de manhã, da estação de Arequipa.

Espírito da Água (Spirit of the Water) - (Cusco a Puno) - 1 noite / 1 dia: Comece a jornada com uma saída matutina de Cusco a bordo dos vagões elegantes de Belmond Andean Explorer e viaje passando pelos grandes picos e espaços abertos das planícies mais altas dos Andes antes de enfim chegar ao Lago Titicaca, onde nasceram os incas. Saída: Toda terça-feira de manhã, da estação de Cusco.

Espírito dos Andes (Spirit of the Andes) - (Puno a Cusco) 1 noite / 1 dia: Comece sua jornada viajando de Puno a Cusco em uma das mais belas rotas de trem do mundo, atravessando as planícies mais altas dos Andes. Saída: Toda quarta-feira ao meio-dia, da estação de Puno.

Informações gerais

Moeda: Nuevo Sol. Dólares americanos também são aceitos.

Fuso horário: GMT -5 horas

Passaporte: Um passaporte válido é exigido de todos os visitantes estrangeiros.

Experiências de viagem excepcionais no Peru

Belmond Las Casitas e Belmond Andean Explorer aprimoram ainda mais as experiências de viagem de luxo no Peru, que agora incluem seis hotéis e dois trens de luxo: Belmond Miraflores Park, o estiloso hotel urbano no silencioso bairro da cidade cheia de vida; Belmond Palacio Nazarenas e Belmond Hotel Monasterio no coração da antiga Cusco; Belmond Sanctuary Lodge, o único hotel na entrada da cidadela de Machu Picchu,e Belmond Hotel Rio Sagrado, um refúgio completo no Vale Sagrado. Além disso, Belmond Hiram Bingham leva hóspedes de Cusco a Machu Picchu com uma hospitalidade tipicamente peruana.

