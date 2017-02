Produção brasileira, JOAQUIM é exibido em festival de cinema alemão na quinta-feira

Rodado na região de Diamantina, MG, em coprodução com Portugal e Espanha, filme relata a vida do protético e alferes da Guarda Real Joaquim José e seu processo de consciência política ao se tornar um rebelde contra o domínio colonial português / Divulgação/Assessoria

Rodado na região de Diamantina, MG, em coprodução com Portugal e Espanha, filme relata a vida do protético e alferes da Guarda Real Joaquim José e seu processo de consciência política ao se tornar um rebelde contra o domínio colonial português.

No Festival, a sessão de Gala de JOAQUIM será às 19h do dia 16, quinta-feira, no Berlinale Palast e contará com a presença do diretor Marcelo Gomes, dos atores Julio Machado, Isabél Zuaa e Welket Bungué, do diretor de fotografia Pierre de Kerchove e do montador Eduardo Chatagnier, além dos produtores João Vieira Jr., Nara Aragão e Ernesto Soto e dos coprodutores Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola.

O diretor Marcelo Gomes, que assina também o roteiro de JOAQUIM, mescla situações fictícias com relatos históricos, ao retratar a vida de um brasileiro comum, com um caráter verdadeiramente humano: seus defeitos, contradições, medos e ambiguidades. A narrativa do filme está centrada num determinado momento da vida de Tiradentes: quando ele, a serviço da coroa portuguesa, realiza viagens pelas precárias, lamacentas e perigosas estradas de Minas a procura de contrabandistas de ouro. É nesse período que surgem as primeiras cidades do interior do Brasil, já com as profundas fraturas sociais que há mais de 400 anos fazem parte da história do país.

O longa-metragem é uma ficção que acompanha o processo de transformação do homem comum no rebelde anticolonialista e nos convida a fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre o passado histórico do Brasil, da América Latina e do mundo em geral, para entendermos melhor os dias atuais.

JOAQUIM é uma coprodução luso-brasileira, realizada pela REC Produtores e Ukbar Filmes, em associação com a Wanda Films da Espanha.

A produção foi financiada através do patrocínio da PETROBRAS (Programa Petrobras Cultural) e do incentivo do Funcultura/Governo de Pernambuco, Ibermedia e Fundo Setorial do Audiovisual.

O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de abril.

SINOPSE

Século XVIII. A colônia dos Brasis, parte do Império Português, enfrenta um declínio na produção de ouro. Uma minoria portuguesa governa de forma autoritária e corrupta uma sociedade composta, em sua maioria, por escravos africanos, indígenas e mestiços. Joaquim é um militar de destaque na captura de contrabandistas de ouro. Ele espera que sua dedicação seja recompensada com uma patente de tenente para que possa comprar a liberdade da escrava Preta, por quem é apaixonado. A promoção nunca chega, ele se desespera. Neste momento, Joaquim é designado para uma arriscada missão: encontrar novas minas de ouro no temido Sertão Proibido. Cumpri-la será a única forma de conseguir sua promoção e a liberdade de sua amada.

MARCELO GOMES – Diretor e Roteirista

Marcelo Gomes é natural do Recife. Seu primeiro longa, Cinema, Aspirinas e Urubus, estreou na mostra Un Certain Regard, (Cannes, 2005), onde recebeu o Prêmio do Ministério da Educação da França, além de mais de 50 prêmios em festivais nacionais e internacionais. Em 2009 apresenta no Festival de Veneza, Viajo porque preciso, volto porque te amo, ficção codirigida com Karim Aïnouz. Em 2012, Era uma vez eu, Verônica, é lançado nos festivais de Toronto e San Sebastian. Em 2014, codirigiu com Cao Guimarães o longa-metragem O Homem das Multidões, selecionado para a sessão Panorama do Festival de Berlim (Berlinale) e premiado nos festivais de Toulouse e Guadalajara, entre outros. JOAQUIM, com estreia prevista para 2017, terá lançamento mundial na competição do 67º Festival de Berlim (Berlinale).

JOÃO VIEIRA JR – Produtor

João Vieira Jr. estudou Direito na Universidade Católica de Pernambuco, no Recife. Produziu Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes, premiado na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes; KFZ-1348, de Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso; Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz; Era uma vez eu, Verônica, de Marcelo Gomes; Tatuagem, de Hilton Lacerda e O Homem das Multidões, de Marcelo Gomes e Cao Guimarães. É produtor executivo dos filmes Baixio das Bestas, de Cláudio Assis e O Céu de Suely, de Karim Aïnouz.

Em TV, assina a produção da minissérie Fim do Mundo, com direção de Hilton Lacerda e Lírio Ferreira.

Atualmente prepara a filmagem de Greta Garbo, de Armado Praça e do documentário Casa, de Letícia Simões, além de novos projetos em parceria com os cineastas Sérgio Machado, Marcelo Gomes, Hilton Lacerda, Cao Guimarães e Karim Aïnouz.

ELENCO

Julio Machado(Joaquim)

Julio Machado atua em teatro, cinema e televisão e recentemente esteve na primeira fase da novela Velho Chico (Rede Globo), no papel do jagunço Clemente. Em longas-metragens, teve papéis de destaque em A Sombra Do Pai (Sundance Institute), de Gabriela Amaral Almeida, e A Costureira e O Cangaceiro, dirigido por Breno Silveira e produzido pela Conspiração Filmes e Globo Filmes (ambos em finalização), além de dezenas de curtas-metragens. No teatro, participou da montagem de cerca de 40 espetáculos entre eles Incêndios - A Peça (Prêmios Shell e Aptr), com direção de Aderbal Freire-Filho, e A Ilusão Cômica (Prêmios Shell e Apca), dirigida por Márcio Aurélio.

Isabél Zuaa (Preta)

Atriz portuguesa de cinema e teatro, performer, cantora e dançarina, Isabèl Zuaa nasceu em Lisboa em 1987 onde realizou vários trabalhos em dança, cinema e teatro. Mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar Artes Cênicas. Sua experiência em cinema inclui As Boas Maneiras, de Marco Dutra e Juliana Rojas, em finalização; Casa das Canoas, de Tamaras Guimarães; Entre a rua e a colina, um jardim, de Bárbara Marcel; Aquilo Que Sobra, de Humberto Giancristofaro; Kbela, de Yasmin Thainá, e Alegoria de Terra, de Marcos e Eduardo Carvalho.

Nuno Lopes(Matias)

Nascido em Lisboa, o ator de cinema, tv e teatro Nuno Lopes tem mais de 20 filmes de longa e curta-metragem no currículo. Em setembro venceu o prêmio de melhor ator da seção Orizzonti, do Festival de Veneza 2016, com o filme São Jorge, de Marco Martins. Trabalhou com Fanny Ardant em Cadences Obstinées e Valéria Sarmiento em As Linhas de Wellington. Integra o elenco dos inéditos O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues e Menina, de Cristina Pinheiro.

Rômulo Braga(Januário)

Começou no teatro ainda na adolescência por influência de professores da escola. Na 49ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi premiado como melhor ator, por sua atuação no filme Elon Não Acredita na Morte, de Ricardo Alves Jr. Atuou em mais de 15 longas, entre os quais Batismo de Sangue, de Helvécio Ratton; Sonhos e Desejos , de Marcelo Santiago; Mutum, de Sandra Kogut; Sangue Azul, de Lírio Ferreira; O Que Se Move, de Caetano Gotardo e Eu Não Sou Daqui, de Luiz Felipe Fernandez.

Welket Bungué(João)

O premiado ator e performer luso-guiniano é formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e graduado em Artes da Performance pela Uni-Rio. No cinema, participa do elenco dos inéditos Corpo Elétrico, de Marcelo Caetano e Cartas da Guerra, de Ivo M. Ferreira. Na TV participou da série Equador e da telenovela Meu Amor, ambas em Portugal. Welket é um dos curadores do projeto Shortcutz Rio de Janeiro, cidade onde vive desde 2012.

Datas e locais das sessões em Berlim:

16/fev - Gala Premiere - 19h - Berlinale Palast

17/fev - 12h & 18h30 - Friedrichstadt-Palast

18/fev - 9h30 - Zoo Palast 1

19/fev - 22h30 - International

