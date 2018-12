Prefeitura organiza Réveillon com shows especiais na Cidade do Natal

Divulgação

Os campo-grandenses que quiserem aproveitar as últimas horas de 2018 com muita alegria e diversão não podem deixar de curtir a virada do ano na Cidade do Natal. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), preparou um réveillon com violada e show da Banda Lilás.

“Quem participar do réveillon conosco verá a surpresa que estamos preparando. Adiantamos que não haverá queima de fogos, mas temos certeza que isto não diminuirá o nível de entusiasmo do campo-grandense na Cidade do Natal. Queremos ver a alegria das pessoas recebendo 2019, tudo ficará lindo e especial”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun.

A programação do dia 31 de dezembro começará às 20 horas. As duplas Victor Gregório e Marco Aurélio, Patrícia e Adriana e Pedro e Evandro serão as responsáveis por embalar o público com o sertanejo. A Banda Lilás, bem conhecida pela população da cidade, levará um show alto astral para que as pessoas celebrem a chegada de 2019 com energia positiva.

Depois da virada do ano a programação continua na Cidade do Natal. O espaço, aberto dia 8 de dezembro, continuará com a mesma estrutura, incluindo a Casa do Papai Noel, praça de alimentação e área kids até dia 6 de janeiro. Os passeios gratuitos a bordo do City Tour e da Maria Fumaça também ficarão ininterruptos.