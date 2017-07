Prefeitura Municipal de Campo Grande realiza o Baile dos Idosos neste sábado

A partir de julho todo último sábado de cada mês será de animação para os idosos de Campo Grande. Isto porque a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Subsecretaria da Defesa dos Direitos Humanos e Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), voltará com a realização do Baile da MelhorCidade no espaço do Teatro de Arena do Horto Florestal.

Neste sábado (29), das 14h às 17h, os idosos da Capital poderão dançar a vontade ao som do grupo Los Celestiales. A entrada é totalmente gratuita.

A expectativa é que o baile reúna um público de aproximadamente 500 pessoas neste final de semana.

"Vamos resgatar a essência dos bailes, tão apreciado pelo público da terceira idade. Será um momento de lazer com música e dança uma vez a cada mês", destaca a secretária-adjunta da Sectur Laura Miranda.

Los Celestiales

Com uma trajetória de shows na Argentina e na Bolivia e um repertório dançante, o grupo é formado há mais de 30 anos, e já gravou 12 LPs e quatro CDs. O último disco do grupo vendeu mais de 80 mil copias com a música “Andréia”.

O grupo é formado por Raimundo (baixista), Leonardo Franco (violão e voz), Damião “Ratinho” (baterista), Ronaldo (violão e voz) e Valdir (gaita).



