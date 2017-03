Prefeito de Rio Verde avalia positivamente o carnaval da cidade

O prefeito de Rio Verde de Mato Grosso-MS, Mario Alberto Kruger (PSC), fez na quarta-feira (01), um balanço da realização do carnaval 2017 no município. Segundo ele, as expectativas foram superadas. “Conseguimos superar todas as expectativas em torno desse evento, só tenho que agradecer a toda equipe e a todos que de alguma forma colaboraram para o êxito desta festa e principalmente a população de Rio Verde”, disse ele.

Com o tema “Rio Verde Folia”, as três noites e uma matinê do Carnaval em Rio Verde de Mato Grosso, tiveram como destaque a apresentação da dupla sertaneja rio-verdense, Kid & Kenner e as apresentações da Banda Madre Santo que embalou os foliões na Praça das Américas.

Milhares de pessoas passaram na Praça das Américas e nos balneários da cidade, durante os três dias de festa, o Rio Verde Folia foi considerado, tanto pela administração municipal como pelo grande público, como um evento muito positivo para o município, que tradicionalmente entra no rol dos melhores carnavais do estado e como destino turístico obrigatório pelos encantos naturais dos balneários e pousadas já consagradas pelo público de fora da cidade.

Para a Assessoria Especial de Turismo e Meio Ambiente de Rio Verde, Vanusa Lopes da Silveira, o evento foi muito positivo, além de fomentar o comércio local, resgatou o carnaval trazendo de volta o turista para o município. “Acredito que este evento tenha movimentado e incrementado em cerca de 30% a economia do município através do comércio local.

A folia que começou no sábado (25) e terminou na segunda-feira (27) atraiu visitantes de vários lugares do estado como Campo Grande, Coxim, São Gabriel do Oeste, Rio Negro e Pedro Gomes.

Segurança

No quesito segurança o evento segundo a organização contou com cerca de 50 policiais civis e militares de municípios vizinhos que foram deslocados até a cidade para reforçar o efetivo durante a festa. O policiamento contou ainda com reforço de equipes da Polícia de Trânsito.

"Não houve nenhuma ocorrência, nenhuma briga, foi tudo muito tranquilo", assegurou a Assessora de Turismo.

Comércio e Turismo

Com relação à movimentação do comércio nesses dias de carnaval, a Assessora de Cultura, Iria Maciak e de Turismo e Meio Ambiente, Vanusa Lopes da Silveira, o evento alcançou o objetivo de atrair para o município turistas que movimentaram vários setores do comércio local.

Nossa reportagem conversou com comerciantes da rede hoteleira e de gastronomia que disseram estar satisfeito pelos efeitos da boa organização do evento, já que além de turistas, visitantes tem uma cadeia de segmentos envolvidos na organização do evento que são atendidos como bandas, seguranças e autoridades convidadas para o evento.

“Nós sempre preconizamos um atendimento padronizados durante o ano todo aos nossos funcionários já que não vivemos só do carnaval, mas sem dúvida nenhuma um evento bem organizado como esse traz bons resultado para todos na cidade. Depois do evento, mesmo que o não tenha contato direto com o turista a engrenagem econômica gira depois da festa, nós acomodamos o turista que nos paga, pagamos nossos funcionários e nós nos reabastecemos em outro comércio da cidade fazendo girar o dinheiro na cidade”, ressaltou o empresário Roberto Spengler.

Por outro lado, a presidente da ACERV-Associação Empresarial de Rio Verde, Deluze Morais, nos disse que numa rápida avaliação com representantes de diversos segmentos do comércio local, alguns comerciantes alegam não terem sentido os impactos positivo do evento, mas acredita ela, que é do ramo de confecções que essa frustação com a expectativa maior do comércio local deve-se um pouco à crise econômica que tem afetados a todos os municípios do país e que um debate para criar um novo formato para atrair os turista na cidade deve ser discutido amplamente.

Destacaram-se também no Rio Verde folia, a organização dos profissionais autônomos que trabalharam no evento como os ambulantes, seguranças particulares, profissionais da saúde que no conjunto foram fundamentais para o sucesso da festa como um todo.

Estrutura

Uma grande estrutura foi montada para receber os foliões com segurança, policiamento, agentes de saúde e camarotes Vip de dois pisos para aqueles que preferiram divertir-se mais tranquilidade.

O prefeito Mario Kruger, fez uma avaliação positiva deste do carnaval e ao mesmo tempo agradeceu a Deus e também aos foliões pela forma que se divertiram de forma tranquila e responsável, respeitando o espaço de cada um.

“Com está crise fizemos o possível e impossível para realizarmos esta festa que não pode deixar de existir, aonde fomos buscar parceria com o Governo do Estado para que juntos pudéssemos realizar com sucesso o carnaval de rua 2017. Hoje é mais uma meta do poder público cumprida com a comunidade, que mesmo com a crise fez uma bela festa. Agradeço a toda minha equipe pelo apoio e a todos que de uma forma direta e indiretamente contribuíram para a realização deste grande evento’, concluiu o prefeito Mario Kruger.

