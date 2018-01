Pré-carnavais do Cordão Valu terão aulas de samba no pé

Aula inaugural, neste sábado, ficará a cargo de Celma Prestígio - Divulgação

O Cordão Valu, o mais tradicional grupo carnavalesco de Campo Grande, sai na frente no Carnaval de 2018, na Capital. A partir deste sábado (6), o bloco promove o primeiro dos cinco pré-carnavais que realizará até o dia 3 de fevereiro, último sábado antes do início da grande festa de Momo, que acontece de 10 a 13 do próximo mês. Todas as edições dos pré-carnavais serão na quadra da Escola de Samba Igrejinha. O Objetivo é arrecadar fundos para custear os gastos com as duas apresentações gratuitas que o Cordão realiza, no sábado e na terça-feira de Carnaval. O Valu não recebe verba oficial para as suas atividades.

A grande novidade deste ano, nas cinco edições dos pré-carnavais, será o Aulão de Samba no Pé, aos interessados em aprender a dançar samba. O Aulão será ministrado na quadra da Igrejinha, das 18h30 às 19h30, pelas passistas Keila Rosa, Chris Almeida, Elizangela Brites, Iasmin Calazan, e Celma Prestígio. A aula inaugural, neste sábado, ficará a cargo de Celma Prestígio, que além de passista, é a rainha da bateria da Igrejinha. O Aulão de Samba no Pé, para homens e mulheres que queiram aprender os passos do principal ritmo brasileiro, e a “requebrar as cadeiras”, é gratuito. O folião só vai pagar o ingresso para brincar nos pré-carnavais: R$ 10 para quem comprar entre 18h às 19h. Após esse horário, a entrada vai custar R$ 15.

Após a aula de samba no pé, tem início a festa pré-carnavalesca que, no sábado agora, será animada pela bateria da Igrejinha, e pelo grupo Sarará Criolo.

Outra novidade dos pré-carnavais de 2018, do Cordão Valu, e nas duas apresentações do grupo, no Carnaval, será a homenagem que o Valu fará ao Cordão Bola Preta, ícone do carnaval do Rio de Janeiro, que este ano comemora o seu centenário. Aqui, o nosso Cordão vai cantar o samba-tema do Bola Preta.

Infraestrutura

Durante os pré-carnavais do Valu, o local contará com banheiros químicos. Seguranças foram contratados para dar tranquilidade aos foliões. Uma tenda está sendo providenciada por Mariza Fontoura, integrante da nova diretoria da Escola de Samba Igrejinha, para cobrir a quadra, para proteger o público, em caso de chuva.

Serviço

Pré-carnaval do Cordão Valu.

Data: 6 de janeiro de 2018.

Local: Quadra da Escola de Samba Igrejinha, na Rua Prefeito Heráclito Dinis de Figueiredo, S/N, nos Altos do São Francisco, prolongamento da Avenida Ernesto Geisel.

Das 18h30 às 19h30, Aulão de Samba no Pé (gratuito).

Às 20h, inicia a festa carnavalesca, com a bateria da Igrejinha, e o grupo Sarará Criolo.

Ingressos: R$ 10 para quem adquirir entre 18h e 19h e, R$ 15, após esse horário.