Praça dos imigrantes recebe manhã festiva em homenagem ao dia das mães neste sábado

A Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) realiza, neste sábado (13), uma manhã festiva em alusão ao Dia das Mães. A comemoração acontece das 8h ao meio dia. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita.

Todos os anos, a Associação promove essa manhã festiva sendo uma boa oportunidade para os artesãos mostrarem seus produtos mais focados para o Dia das Mães, com produtos variados . A gestora da Sectur na Praça dos Imigrantes, Sonia Albuquerque, destaca que a festa, destinada às mamães, vai contar com diversas atrações, entre elas coral e declamação de poesia.

Além de café da manhã, a festa terá gincanas, apresentações culturais e a participação especial do grupo de violão do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Vovó Ziza. Na programação, o grupo tocará as canções “Oração da Família” e “Como é grande o meu amor por você”.

Quem for até a praça, poderá encontrar venda de peças de mosaico feitas em cerâmica, luminárias produzidas com fibras de bananeiras, índias de cabaças, filtro dos sonhos, bijuterias de sementes, , bolsas confeccionadas à base de lonas (material usado em malotes), além de roupas customizadas.

Serviço:

A Praça dos Imigrantes está localizada na Rua Rui Barbosa com a Rua 26 de Agosto, nº 36. O espaço conta com 27 lojas e aproximadamente 70 artesãos.

