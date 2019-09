Pop de Bebe Rexha se rende ao samba no Rock in rio

A cantora e compositora Bebe Rexha - Foto: Divulgação

Antes de pisar no palco Mundo, a cantora e compositora Bebe Rexha mostrou que veio para curtir o Rio de Janeiro. Vídeos nas redes sociais trazem a norte-americana tentando executar alguns passos de dança em uma roda de samba. Em outro vídeo, ela toca tamborim e é aplaudida.

Assim que desembarcou, Bebe também recebeu o público e ainda presenteou um fã com um par de ingressos.

Do lado de cá, no Brasil, a admiração pela artista também é grande e não só pelo público comum. A banda pernambucana A Favorita canta versão inspirada no sucesso I Got You, que Bebe fez questão de cantar em um português com sotaque. "Só dá tuuu, só da tuuu". O público se divertiu acompanhando a mistura da original com a versão.

Mas essa brasilidade toda ainda não tinha começado no palco Mundo. Bebe dançou com atitude ao som da guitarra e bateria com os sucessos Me Myself and I, I'm a Mess, e Monster, composição para Rihanna e Eminem. "Escrevi essa música para outros artistas mas desde o começo ela mudou minha vida", disse.

Do rock, a cantora anunciou um No Broken Hearts feito para dançar. Quando os versos da rapper Nick Minaj começaram, Bebe convocou um par de passistas, chamando o carnaval para o centro do palco Mundo.

No show também teve espaço para falar da força das mulheres, com You Can't Stop The Girl. Entre versos de "They tryna take our voices, they tryna make our choices", o público gritou como quem pede mais. "Onde estão as garotas fortes e corajosas?", perguntou Bebe.