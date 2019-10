Sul-mato-grossense alega ser filho de artista e pede teste de DNA

Da Redação com Correio 24 horas

Junno Andrade afirmou envolvimento com a mãe de Eduardo - Foto: Reprodução

Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira, 35 anos, tenta provar que é filho do apresentador Junno Andrade, 56 anos, namorado de Xuxa. Promotor de vendas e natural de Ponta Porã, ele enviou um vídeo ao programa ‘A tarde é sua’, da Rede tv, pedindo um exame de DNA.

No vídeo ele conta que está há 35 anos lutando para estar ao seu lado e ser reconhecido. “Já estive com ele, já conheci o prazer de estar do lado dele apesar de tudo o que aconteceu, da distância, de ter sumido e desaparecido de uma hora pra outra. Amo ele e espero que dê certo. Espero que a gente consiga fazer finalmente esse exame de DNA”, completa.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, os dois conviveram até os 15 anos de Eduardo e depois disso Junno sumiu. Depois disso, o homem tentou se reaproximar, mas sua mãe pediu a ele para não correr mais atrás. Após dois anos do falecimento de sua mãe, Eduardo decidiu trazer a história à tona.

Posicionamento de Junno

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, Junno Andrade afirmou envolvimento com a mãe de Eduardo, mas não acredita que ele seja seu filho. “Ele não se parece comigo. De qualquer forma, estou disposto da fazer o exame de DNA e resolver a questão. Se ficar comprovado que ele é meu filho, é claro que vou assumir", disse.