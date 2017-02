Polícia continua hoje perícia sobre acidente no desfile da Tuiuti

O delegado William Lourenço Bezerra afirmou que a perícia para apurar os responsáveis pelo acidente com um carro alegórico da Tuiuti, no Grupo Especial do Rio, continua nesta segunda-feira. Segundo ele, ainda é prematuro falar sobre quem são os responsáveis. Oito pessoas foram feridas.

"De manhã vamos complementar o trabalho, ouvir as pessoas e identificar o motorista. Ele não opera o carro sozinho, há pessoas que o guiam de um lado para o outro. Então vamos ter cautela", afirmou a jornalistas.

Segundo ele, a perícia vai entrar no carro alegórico, olhar a parte debaixo dele". O veículo segue apreendido.

