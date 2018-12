Pets merecem cuidados especiais durante as comemorações com fogos de artifício

Para amenizar o sofrimento dos pets, a celebração do ano novo na Cidade do Natal, em Campo Grande, aboliu a queima de fogos - Foto: EBC

O último mês do ano é marcado por muitas comemorações. A queima de fogos de artifício era até pouco tempo uma das formas mais populares no Brasil para dar boas vindas ao novo ano. Mas enquanto os humanos comemoram, os animais de estimação sofrem com toda a festividade.

Segundo o veterinário Alexandre Figueiredo, os animais tendem a ter medo de sons altos, pois eles significam perigo. “É uma tendência natural o animal ficar com medo simplesmente por ser um barulho mais alto. Por instinto, a primeira coisa que ele vai fazer é fugir desse barulho, se escondendo em algum lugar”, diz o profissional. Conforme Figueiredo, a audição dos cachorros é muito mais aguçada do que a de um ser humano e isso explica o seu medo.

O veterinário explica que abraçar o animal no momento da queima de fogos é uma atitude que só prejudica ao invés de ajudar. “É muito comum fazer carinho para tentar passar um conforto ao animal no momento em que ele estiver assustado com todo o barulho. Mas isso é errado. É como se você estivesse passando uma insegurança. O bichinho vai entender que aquela situação é realmente perigosa”, sinaliza.

Para amenizar o sofrimento dos pets, a celebração do ano novo na Cidade do Natal, em Campo Grande, aboliu a queima de fogos, ação que já vem sendo adotada por outras cidades do Brasil.

Confira as dicas de Figueiredo para cuidar do animal no momento do estresse:

Caso o animal se esconda debaixo ou atrás de algum objeto, deixe ele no mesmo lugar. Dependendo do nível do estresse, é possível que o pet possa ferir quem tentar pegá-lo.

Se sair e deixar o animal sozinho em casa é necessário deixá-lo no ambiente em que ele se sente mais confortável;

No momento da queima de fogos, deixe a TV ou rádio ligado para que o pet confunda os sons;

Deixe os brinquedos favoritos para que ele se distraia;

Antes das comemorações, brinque ou faça um passeio de longa duração com o cachorro de modo que ele fique cansado diminuindo seu estresse;

Nos casos mais extremos, procure um veterinário de sua confiança, explique a situação e veja se há a possibilidade de entrar com um tratamento especial para deixá-lo mais tranqüilo nesse período.