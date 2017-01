Pesquisa: Descubra como viajam os jovens da Geração Y (Millenials)

A rede social de viagens Dubbi fez uma pesquisa com aproximadamente 800 viajantes, levantando informações demográficas, comportamentais e sociais sobre a Geração Y (Millenials), e descobriu-se fatos não vislumbrados antes.

Considerando a faixa etária entre os 25 e 34 anos, verificou-se que 53% dos entrevistados compram passagens e reservam hotéis via celular, além disso confiam nas avaliações encontradas da internet (95%). Esses dados demonstram a importância ímpar da tecnologia e da internet para esse relevante mercado consumidor de viagens.

A pesquisa também constatou a predominância das mulheres como planejadoras de viagens, respondendo por impressionantes 80% dos Millenials ouvidos, e reconhecida como uma geração atrelada a liberdade, e ao desapego, sendo que o percentual de 55% desse grupo é solteiro, reafirmando esses lemas para os viajantes dessa parcela.

Ao contrário do que se poderia esperar de uma geração muitas vezes vista como imediatista e impaciente, os Millenials gostam de programar suas viagens com razoável antecedência: 38% já começam a planejá-la 2 a 3 meses antes, enquanto 24% iniciam com 4 a 5 meses de folga.

O destino mais desejado pela Geração Y é a Europa (31%), local clássico de turismo histórico, seguido pela América Latina (27%), que vem conquistando cada vez mais o coração dos viajantes com seus preços convidativos e experiências culturais ricas, com destaque para o turismo para o Peru, Bolívia, Colômbia e Chile. Já o Brasil ocupa o 3º lugar nas preferências dessa geração, com 19% das intenções.

O perfil baladeiro (18%), cultural (17%) e mochileiro (16%) de viajar são os mais expressivos nessa categoria, enquanto aqueles que preferem roteiros de viés religioso (7%), familiar (7%) e romântico (7%) são minoria nos Millenials.

“Percebe-se que a Geração Y, acompanhando tendência crescente do próprio mercado, gosta de autonomia e liberdade na hora de viajar, programando suas viagens por conta própria, utilizando-se, para tanto, das facilidades das reservas e transações online, bem como da oferta de informações e reviews de qualidade disponíveis na internet para decidir seus próximos destinos”, afirmou Caio Martins, Co-founder do Dubbi.

