Perfil do PSDB no Twitter ironiza indicação de Democracia em Vertigem ao Oscar

O longa acompanha o período que compreende as manifestações de junho de 2013 - Foto: Divulgação

O perfil oficial do PSDB no Twitter ironizou a indicação do filme Democracia em Vertigem, dirigido pela cineasta mineira Petra Costa, ao Oscar de Melhor Documentário. "Parabéns à diretora Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por Democracia em Vertigem", escreveu o partido na rede social.

O longa acompanha o período que compreende as manifestações de junho de 2013 e o processo que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que a diretora narra sob a ótica de um golpe, visão compartilhada por grupos partidários de esquerda.