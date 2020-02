Pedido de casamento em milharal na Alemanha aparece no Google Maps

Agricultor usou sua plantação para formar a frase 'Você quer casar comigo?' - Foto: Google Maps/Reprodução

Um pedido de casamento criativo acabou aparecendo no Google Maps. Tudo começou quando o agricultor Steffen Schwarz usou uma plantação de milho para formar a frase "você quer casar comigo?", na cidade de Hüttenberg, na Alemanha.

Schwarz usou uma máquina para plantar as sementes de milho de modo que as áreas que não recebessem os grãos formassem a frase. Depois, ele pediu para a namorada sobrevoar a área com um drone, pois ele disse ter avistado javalis selvagens na região.

"De primeira, ela não conseguia ver o pedido porque o drone não estava voando alto o suficiente. Mas, quando ela percebeu, ela disse sim imediatamente", disse Schwarz em entrevista para a BBC.

O pedido ocorreu em maio de 2019, mas foi apenas recentemente que ele soube que sua ideia acabou sendo registrada no Google Maps, serviço de geolocalização do Google que registra imagens de satélite ao redor do mundo. Ele foi avisado do registro por uma tia que mora no Canadá e viu a foto.

Schwarz, de 32 anos, disse que não tinha nenhuma intenção de fazer as imagens aparecerem na plataforma. O casal deve realizar a cerimônia de casamento em junho de 2020.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais