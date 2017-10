Peça teatral “Um Reino Sem Dengue” conscientiza alunos da rede pública no Leste do Mato Grosso do Sul

Nos dias 8 e 9 de novembro, o projeto “Luz, Magia e Ação” apresentará a peça teatral “Um Reino Sem Dengue” nos municípios de Selvíria e Três Lagoas, com sessões gratuitas - Divulgação

Nos dias 8 e 9 de novembro, o projeto “Luz, Magia e Ação” apresentará a peça teatral “Um Reino Sem Dengue” nos municípios de Selvíria e Três Lagoas, com sessões gratuitas de contação de história, teatro de bonecos e distribuição de livros.

No dia 8 (quarta-feira), haverá sessões às 10h30 e às 16h20 para os alunos da EMEIEF Professor Nelson Duarte Rocha, em Selvíria. No dia 9 (quinta-feira), quem confere a apresentação são as crianças da Escola Municipal Presidente Médici, em Três Lagoas, às 10h e às 16h.

Com patrocínio da CTG Brasil, concessionária da Usina Hidrelétrica Jupiá, o projeto “Luz Magia e Ação” com a peça Um Reino Sem Dengue é uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet de incentivo fiscal, com produção da Villa 7 | AH 7 Produções Culturais e Institutas Produções Culturais.

A história de “Um Reino Sem Dengue” é baseada no livro homônimo de Alda de Miranda, que tem ilustrações de Ricardo Girotto. No enredo, um reino onde não existiam doenças é invadido por um misterioso inimigo que deixa o rei doente. Para desvendar o problema, o melhor detetive das redondezas é chamado. Contando com a ajuda do príncipe, princesinhas e súditos do reino, ele descobre que o grande vilão é, na verdade, o mosquito Aedes Aegypti.

Além de receberem um exemplar do livro, as crianças podem continuar o aprendizado – e a diversão – em casa, pois o site oficial da peça teatral disponibiliza músicas, passatempos e o passo a passo de brinquedos feitos com sucata, além do conteúdo gratuito a respeito da dengue. Basta acessar www.umreinosemdengue.com.br.

Depois de percorrer 50 cidades dos estados de São Paulo e Paraná, a contação de histórias “Um Reino Sem Dengue” segue seu trajeto em novembro, por mais oito municípios, nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Incentivando a prática da leitura, tratando com leveza e bom humor o tema do combate ao mosquito Aedes Aegypt, a peça teatral será apresentada a mais 4 mil alunos da rede pública, nas cidades de Caçu (GO), Itarumã (GO), Selvíria (MS), Três Lagoas (MS), Ilha Solteira (SP), Castilho (SP), Abdon Batista (SC) e Cerro Negro (SC).

O espetáculo é comandado por um ator-contador de história, que une teatro de bonecos, trilha sonora animada e muita informação para estimular a imaginação das crianças, além de contribuir para o combate ao mosquito transmissor de doenças como a dengue, febre amarela, zika e Chikungunya.

“O tema continua atual e relevante, então é importante engajarmos as crianças no combate ao mosquito e na prevenção das doenças. De maneira divertida, o projeto leva muito a sério esse desafio”, comenta a gerente de Comunicação da CTG Brasil, Salete da Hora.

Ela ressalta que a companhia patrocinadora quer construir uma parceria duradoura com os municípios vizinhos às usinas sob a sua concessão. “Proporcionar para essas comunidades atividades culturais, esportivas e de lazer, entre outras, é parte de nossa responsabilidade socioambiental e é muito gratificante”, expõe.