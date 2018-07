Peça 'O Show da Luna' anima a criançada no dia 28

As canções, de autoria de André Abujamra e Márcio Nigro, foram especialmente coreografadas para o show - Foto: Divulgação

A menininha cientista, sucesso nas telinhas e nos palcos quer desvendar as perguntas “do que é feito o arco-íris?”, “será que tem alguém vivendo em Marte?” e “por que as bolhas são redondas?”, chega a Campo Grande junto com seus amigos Júpiter e Cláudio. Vai ser no Palácio Popular da Cultura, no dia 28, que a cientista preferida das crianças se apresenta em uma super produção.

Criada por Célia Catunda, que também assina a direção ao lado de Jonatan Pikolé, dançarino especialista em danças urbanas, a peça é uma produção do núcleo teatral da TVPinGuim.

As canções, de autoria de André Abujamra e Márcio Nigro, foram especialmente coreografadas para o show.

Vale ressaltar que o espetáculo foi criado a partir da série de TV "O Show da Luna!", de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo e conta com um grande elenco de bailarinos e atores que vão contracenar com a cientista preferida das crianças, a Luna.

Os ingressos custam, no setor B, R$ 100,00 (inteira) e meia R$ 50,00. Nos setores A, C, E saem a R$ 80,00 (inteira) e meia R$ 40,00. Já nos setores D e F custa R$ 60,00 (inteira) e meia R$ 30,00. Crianças de até 3 anos, no colo, não pagam e dos 3 até os 12 anos paga meia.

A entrada pode ser adquirida no stand do Pedro Silva Promoções, no Shopping Campo Grande, ou pelo site. Informações pelo telefone (67) 3326 – 0105.