Participação de família gera o maior pico de conversas sobre o #BBB18 no Twitter

As informações foram compiladas entre 21h50 de ontem (22) e 0h45 de hoje (23) - Divulgação

A presença de uma família no Big Brother Brasil 2018 (@bbb) gerou grande repercussão no Twitter no mundo durante a estreia do reality show, que ocorreu na noite de segunda-feira (22). As informações foram compiladas entre 21h50 de ontem (22) e 0h45 de hoje (23).

O momento em que o apresentador Tiago Leifert (@TiagoLeifert) anunciou a participação dos quatro integrantes de uma família no #BBB18, às 22h37 de ontem, foi o de maior pico de conversas sobre o programa na plataforma. O segundo maior pico ocorreu às 22h53, quando a estreia acabou e os espectadores comentaram que o episódio foi muito curto. E o terceiro aconteceu às 22h50, no momento em que as pessoas comentaram de qual integrante da família participante mais gostaram.

Ana Clara foi a mais comentada no Twitter no mundo durante a exibição do programa. Os participantes Ayrton, Paula e Jorge e o apresentador Tiago Leifert também estiveram entre os mais mencionados pelas pessoas na plataforma, além do repórter Amin Khader (Ayrton foi apontado como sósia de Khader).

Sobre o Twitter

