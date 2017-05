Parque Pet é a mais nova atração do Shopping Bosque dos Ipês

Inicia nesta quinta- feira, dia 4 de maio, mais uma programação exclusiva para cães no Shopping Bosque dos Ipês. O Parque Pet foi pensado para aquelas pessoas que não desgrudam do amigo fiel ou para aquelas que não têm um ambiente adequado para brincar com os cachorros. No espaço principal do Parque foi montada a pista Agility, onde cães e donos podem participar de um circuito de brincadeiras, com piscina de bolinhas, escorregador e obstáculos que ajudam na socialização, desenvolvimento e adestramento dos bichos.

Localizado na Praça Central do Shopping, o Parque Pet funciona todos os dias e segue até o dia 04 de junho, com algumas programações gratuitas. Uma delas é a oficina para crianças, que mesmo que não tenham bichos de estimação, possam brincar e se divertir com pinturas, fantoches e outras atividades relacionadas ao mundo Pet. O Parque também conta com parcerias que irão promover eventos e ações nos finais de semana.

A programação inclui feira de adoção, organizada pelo 100% Pet em parceria com as Ongs, encontros de raças e também a oficina “Você e seu cão em ambientes públicos”, com a empresária Neila Farias, proprietária da Yamandu Pet. “Eu vou usar os cães da plateia para exemplificar na prática como os donos devem educar seus cachorros para lidar com situações do cotidiano, desde a alimentação, ao passeio e no encontro com outros bichos em locais públicos”, explica Neila. Confira a programação já confirmada:

Aos sábados

- Feira de adoção, das 10h às 14h, a partir do dia 13 de maio.

- Oficina “Você e seu cão em ambientes público” (teoria e prática), das 19h às 20h, a partir do dia 6 de maio.

Aos domingos

- Encontro de raças, das 14h às 15h e 17h às 18h. Neste dia 7, tem encontro das raças Golden Retrievers e peludos (Poodle, Shitszu e Lhasa Apso).

- Apresentação dos cães de busca, resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros, das 16h às 17h, nos dias 14 e 28 de maio.

Serviço: O horário de funcionamento do circuito Parque Pet e oficinas gratuitas para crianças é: de segunda a sexta das 15h às 21h, aos sábados das 10h às 21h e domingos e feriados das 12h às 20h. O valor do ingresso para donos e cães é de R$ 10, sendo que na quarta-feira, custa R$ 5.

O shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

