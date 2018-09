Parque Patati Patatá Circo Show chega a Campo Grande em setembro

Da redação com informações da assessoria

O espaço lúdico ficará instalado no estacionamento do Shopping Campo Grande - Divulgação



A dupla de palhaços mais amada da América Latina chega pela primeira vez no Mato Grosso do Sul com seu Circo próprio, onde mais de 300 mil pessoas puderam assistir ao novo espetáculo “Parque Patati Patatá Circo Show”.





Um espaço lúdico onde as crianças terão a oportunidade de interagir com os personagens da série Parque Patati Patatá, sucesso nos canais Discovery Kids e SBT.



O circo traz um universo cheio de encanto e magia onde as crianças terão a oportunidade de se aproximar dos seus melhores amigos e vivenciar momentos mágicos com os personagens até então vistos só pela TV: Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo; além é claro, de Patati Patatá. Será um espaço que abrigará números circenses misturados com os já conhecidos sucessos da dupla de palhaços.



O espaço também contará com uma lojinha onde a família inteira terá a oportunidade de encontrar uma linha de produtos exclusivos dos personagens do Parque.

O projeto é uma parceria com a Brain + (detentora dos teatros Net SP e Net Rio) e Rinaldi Produções (detentora da marca Patati Patatá).

Serviço:

Parque Patati Patatá Circo Show

Realização: Brain + Entretenimento e Rinaldi Produções

Patrocínio: Leiturinha e PayPall

Endereço – Shopping Campo Grande / Av. Afonso Pena, 4909 - Cidade Jardim, Campo Grande - MS, 79031-900

Temporada: A partir de 29 de Setembro.

Dias e Horários

Quinta e sexta: às 20h

Sábado, Domingo e Feriados: 15h00, 17h30 e 20h00



Valores:

Camarotes: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00(meia)

Cadeira VIP Central: R$ 80,00(inteira) / R$ 40,00(meia)

Cadeira VIP Lateral: R$ 70,00(inteira)/ R$ 35,00 (meia)

Cadeira Central: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)

Cadeira Lateral: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00(meia)



Mais informações: www.ingressorapido.com.br

Bilheteria: Diariamente das 10h às 22h.

Forma de pagamento: Dinheiro / Cartões débito e credito

Classificação Etária: livre

Capacidade: 900 pessoas

Acessibilidade: Sim.