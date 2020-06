Parceria com Sesc leva cinema drive-in ao estacionamento do Fort Atacadista

Os ingressos serão 5kg de alimentos não-perecíveis, que serão doados para o projeto Mesa Brasil - Foto: Divulgação

O estacionamento do Fort Atacadista Coronel Antonino será transformado em uma grande sala de cinema ao ar livre, fruto de parceria com o Sesc Cultura, na próxima sexta-feira (12), no Dia dos Namorados, às 21h45. Em um período onde a recomendação é manter o distanciamento social, por conta da pandemia de Covid-19, a sessão drive-in é uma alternativa segura de lazer aos apaixonados pela sétima arte. Os ingressos serão 5kg de alimentos não-perecíveis, que serão doados para o projeto Mesa Brasil, que destina alimentos a entidades sociais e famílias de baixa renda.

Na ocasião, será exibido o filme nacional “À Beira do Caminho”, de 2012, que conta a história do caminhoneiro João, que para fugir dos traumas do passado, resolve deixar sua cidade natal para trás e cruzar o país. A exibição faz parte do acervo cedido pelo Sesc Cultura. “Nosso objetivo é levar entretenimento de qualidade para a população, de forma a enaltecer a beleza do cinema brasileiro. E em meio a uma pandemia, onde as pessoas estão mais reclusas, essa é uma oportunidade interessante de diversão e imersão cultural”, afirma a gerente de Cultura da instituição, Andreia Gomes.

Segundo a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, o espaço será organizado de forma a garantir o distanciamento entre os carros. Por isso, haverá limitação de até 50 veículos no local. “Teremos funcionários disponíveis para orientar o público quanto a entrada e saída para garantir uma experiência enriquecedora para todos os que forem participar dessa sessão especial, respeitando as normas de higiene e segurança”, destaca.

No local, será oferecido gratuitamente ao público um suco e o hot dog americano, carro-chefe do Fort Dog, feito com salsicha exclusiva e com baixo teor de corantes. O molho é feito na própria cozinha do local, desde o preparo inicial até o processo de cozimento, com tomates frescos,cebola, alho, orégano e azeite.

Sobre o filme “À Beira do Caminho” - Para fugir dos traumas do passado, João resolve deixar sua cidade natal para trás e cruzar o país. Ele dirige Brasil afora, sempre solitário, até que numa de suas viagens descobre que um menino, chamado Duda, se escondeu em seu caminhão. Duda é órfão de mãe e está à procura do pai, que fugiu para São Paulo antes mesmo dele nascer. A contragosto, João aceita levá-lo até a cidade mais próxima. Entretanto, durante a viagem nascem elos entre os dois, que faz com que João tenha coragem para enfrentar seu passado.

Os ingressos deverão ser retirados entre os dias 10/06 e 12/06, das 15h às 19h, no Fort Atacadista Coronel Antonino, mediante a entrega de 5kg de alimentos não perecíveis. As vagas são limitadas.