Papai Noel e Peppa Pig chegam ao Shopping Campo Grande

Muitas cores e brincadeiras irão contagiar as crianças de Campo Grande a partir do dia 18 de novembro, quando será inaugurado o Natal do Shopping Campo Grande - Divulgação

Muitas cores e brincadeiras irão contagiar as crianças de Campo Grande a partir do dia 18 de novembro, quando será inaugurado o Natal do Shopping Campo Grande. A decoração tem como tema um dos maiores sucessos infantis dos últimos tempos, Peppa Pig, com atividades especiais. No mesmo dia, a partir das 15h, será a chegada do Papai Noel ao centro de compras, completando a magia e encanto do Natal.



Princesas, fadas, duendes e soldadinhos de chumbo vão trazer muita emoção para os adultos e crianças que estiverem presentes. A programação também inclui mágico, malabaristas e músicos animando a festa, pintura de rosto, muita pipoca e algodão doce, entre outras brincadeiras e atrações. Tudo isso na Praça Central do estabelecimento, de forma gratuita para os participantes.



Na decoração, o playground da Peppa Pig, uma parceria com a Entertainment One (eOne), traz a porquinha Peppa Pig. Do desenho animado para crianças em idade pré-escolar mais amado, é ela quem estará em meio a uma decoração divertida com réplicas de cenários que podem ser vistos na animação. O ambiente é lúdico e colorido, reunindo diversas atividades interativas para as crianças. Para contagiar ainda mais as famílias da cidade, motivos natalinos, luzes, festões e árvores também farão parte da decoração para garantir que a experiência natalina no Shopping Campo Grande seja ainda melhor.



No centro das atenções estará uma grande árvore de Natal com uma estação de trem em sua base. Nesse espaço, as crianças poderão conferir um cineminha que exibirá um episódio da animação, em um ambiente confortavelmente preparado para os pequenos. Outra brincadeira desenhada será um trenzinho dividido em três vagões, onde cada um terá uma atividade diferente para a criançada: quebra-cabeça vertical, cama de gato e piscina de bolinhas, todos interligados por um tubo de passagem. Por fim, a brincadeira acaba em um escorregador.



Confira a programação:



15h - Banda Juliano Varela

15h20 - Coral Sesc

15h40 - Coral Miti

16h - Apresentação de dança Colégio Mace

16h15 - Mágico

16h40 - Banda Catarse Retrô

17h - Chegada Oficial do Papai Noel



Sobre a BRMALLS



A BRMALLS é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com participação em 44 shoppings, que totalizam 1.612,9 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 950,9 mil m² de ABL próprio. A BRMALLS é a única empresa nacional de shopping centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos consumidores de todas as diferentes classes sociais no país



Sobre a eOne



Entertainment One Ltd. (LSE: ETO) é um estúdio independente global que se especializou no desenvolvimento, aquisição, produção, financiamento, distribuição e venda de conteúdo de entretenimento. A experiência diversificada da Companhia abrange a produção e vendas de filmes, televisão e música, programação familiar, merchandising e licenciamento e conteúdo digital. Através de seu alcance global e escala expansiva, impulsionada pelo profundo conhecimento do mercado local, a Companhia oferece o melhor conteúdo para o mundo.



A rede robusta do Entertainment One inclui estúdio de cinema e televisão The Mark Gordon Company; empreendimento de criação de conteúdo Amblin em associação com com Steven Spielberg, DreamWorks Studios, Participant Media, Reliance Entertainment, Alibaba Pictures e Universal Filmled Entertainment; recém-lançado MAKEREADY com Brad Weston; produção líder de filmes e empresa de vendas global Sierra Pictures; empresa de produção de televisão sem roteiros Renegade 83; selos de música de classe mundial, o Dualtone Music Group e Last Gang; e a premiada organização digital Secret Location.



A biblioteca de direitos da Companhia é explorada em todos os formatos de mídia e inclui mais de 100 mil horas de conteúdo de filmes e televisão e aproximadamente 40 mil faixas de música.