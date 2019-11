Papai Noel chega de helicóptero no Shopping Bosque dos Ipês

Após a grande chegada, o Noel passeará com toda a trupe de artistas, público e noeletes pelos corredores, parando em seu trono na praça de eventos - Foto: Divulgação/Assessoria

Direto do céu! É por onde o Papai Noel chegará neste ano no Shopping Bosque dos Ipês. No feriado da Proclamação da República do Brasil, no dia 15 de novembro, o shopping abrirá normalmente das 10h às 22h para esperar o pouso do helicóptero com o bom velhinho. O grande dia terá uma programação especial de natal gratuita.

O Grupo Arte Negus e o Circo do Mato animarão o público com apresentações teatrais circenses, a partir das 13h30. A grande chegada do Papai Noel de helicóptero será às 14h no estacionamento do shopping. Após a grande chegada, o Noel passeará com toda a trupe de artistas, público e noeletes pelos corredores, parando em seu trono na praça de eventos, onde terá ainda uma apresentação do Corpo Musical da Polícia Militar, dando início a inauguração do Natal do Bosque dos Ipês.

A praça de eventos principal será o local onde tudo acontecerá, com o Mágico Mundo e o Vale dos Ursos, para divertir toda família. Haverá o trono do Papai Noel e também um trono pet para os animaizinhos participarem das fotos. Ursos gigantes, brinquedão, trenó do bom velhinho com suas renas, casa interativa e diversos cenários estarão disponíveis para toda a família tirar fotos e se divertir.

Além da programação da chegada do Papai Noel, diversos corais se apresentarão durante o mês de novembro e dezembro nas terças-feiras, sextas-feiras e sábados na Praça de Alimentação.

E para aquecer ainda mais as compras, o Shopping Bosque dos Ipês inicia também no dia 15 de novembro a campanha promocional “Natal Zero Quilômetro”, que sorteará um automóvel 0km da marca Hyundai, modelo Creta Attitude. Para participar, o consumidor precisará realizar até 300 reais em compras para adquirir um cupom de participação. De segunda a sexta-feira o consumidor receberá cupons em dobro, aumentando a chance de ganhar. O término da campanha é no dia 10 de janeiro e o sorteio no dia 11.