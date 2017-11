Papai Noel chega de helicóptero neste feriado no Shopping Bosque dos Ipês

O Grupo Casa e o Circo do Mato animarão o público com apresentações teatrais circenses. - Divulgação

Direto do céu! É por onde o Papai Noel chegará neste ano no Shopping Bosque dos Ipês. Nesta quarta-feira, 15 de novembro – feriado da Proclamação da República todas as lojas funcionarão em horário normal, das 10h às 22h para esperar o pouso do helicóptero com o bom velhinho no estacionamento do centro comercial. O grande dia terá uma programação especial gratuita, a partir das 17h30.

O Grupo Casa e o Circo do Mato animarão o público com apresentações teatrais circenses. Após a grande chegada do helicóptero, o Papai Noel passeará com toda a trupe de artistas, público e noeletes pelos corredores do Shopping, parando em seu trono na Praça de Eventos, onde terá ainda uma apresentação de coral natalino, dando início a inauguração do Natal do Bosque dos Ipês.

A Praça Central será o local onde tudo acontecerá com cerca de 260 metros quadrados de diversão para toda família, como o Brinquedão, Trenzinho e o Arborismo com piscina de bolinhas, casa na árvore, torre com tobogã e escorregador.

Além da programação da chegada do Papai Noel, diversos corais e grupos musicais se apresentarão durante o mês de novembro e dezembro na Praça de Alimentação. E, para deixar o Shopping com um clima mais natalino, diversos presépios produzidos pelos artesãos da Associação de Artesanato de Mato Grosso do Sul (Artems) estarão enfeitando os corredores do local. As obras de arte serão avaliadas em um Concurso de Presépios que será realizado através das redes sociais, onde o público escolherá através de votação a melhor composição. Os artistas serão premiados no dia 26 de dezembro.

E para aquecer ainda mais o Natal do Bosque será iniciada também neste feriado a Campanha Promocional: Dê um Play no seu Natal que sorteará neste ano uma viagem com tudo incluso para o Resort Beach Park, em Fortaleza-CE e mais quatro acompanhantes. A cada R$ 300 em compras de segunda a sexta-feira o cliente leva o cupom em dobro, no feriado, sábado e domingo apenas um cupom é disponibilizado. O término da campanha é no dia 24 de dezembro e o sorteio dia 26.