Pantanal Radical chega a sua 2ª edição em outubro no shopping Bosque dos Ipês

Em comemoração aos 40 anos do Estado de Mato Grosso do Sul, a Pantanal Paraquedismo irá realizar entre os dias 10 e 12 de outubro no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês a segunda edição do Pantanal Radical, evento voltado ao público para a prática de esportes radicas.

Os campo-grandenses terão a oportunidade de prestigiar um evento de alto nível, assistir ou realizar saltos duplos de paraquedas, saltos de bungee jumping, voo de balão e passeio panorâmico de helicóptero. Além de outras atrações para toda a família, como tirolesa e parede para escalada.

A Pantanal Paraquedismo apoia o combate contra as drogas. Rodrigo César Donatello, organizador desse grande evento, conta que acredita que um dos caminhos nessa importante luta é praticar esportes, e busca por meio da visibilidade desse evento ajudar as clínicas de reabilitação de dependentes químicos CERTA (Centro de Reabilitação e Tratamento para Dependentes Químicos, Alcoolistas e Familiares) e CADRI (Centro de Apoio a Dependentes Em Recuperação).

Durante todas as atrações, a Pantanal Paraquedismo preza principalmente pela segurança dos participantes. Para os saltos duplos de paraquedas, a pessoa será equipada pelo instrutor e receberá informações de comportamento para a realização do seu salto, assim como o bungee jumping que tem altura de 45 metros, equivalente a 15 andares de um prédio.

Já o balonismo será realizado o voo cativo, no qual o balão encontra-se preso, amarrado por cabos e exerce o movimento de subida e descida. O balão subirá até uma altura máxima de 50 metros. O passeio panorâmico de helicóptero será sobre a região do shopping e tem espaço para três pessoas, mais o piloto.

Durante o período diurno, os atletas utilizarão equipamentos especiais, que permite a produção de riscos de fumaça colorida no céu. Tudo isso associado ao uso de paraquedas específicos para pousos radicais, pousos de precisão e formações de velames (TRV). Também fazem parte apresentações com os atletas em queda livre e voos com wingsuit (asa “morcego”).

Nos saltos noturnos, além do material utilizado para os saltos diurnos os profissionais contam com macacões iluminados, luz indireta nos paraquedas e artefatos pirotécnicos que criam os efeitos de "estrelas cadentes" e "cometas".

O evento contará com um playground para crianças promovido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS). Terá participações também da Polícia Civil, Militar e Bombeiro com exibições de viaturas, caminhão e helicóptero.

Sobre Pantanal Paraquedismo

Pantanal Paraquedismo surgiu em Campo Grande com atletas filiados à Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPQ), determinados a resgatar e promover o esporte em todo o estado de MS e MT. Com uma visão ousada, a proposta é levar o paraquedismo e outros esportes de ação ao público em geral, pois o esporte tem o poder de unir diferentes grupos e idades, além do propósito principal, que é o combate contra às drogas.

