Palhaços são destaques nas estreias da grande tela

It A Coisa é um filme de terror sobrenatural e drama e ao contrário do que muitos pensam não é um remake do filme de 1990, e sim uma readaptação do livro homônimo de Stephen King / Divulgação

It: A coisa e Bingo: O Rei das Manhãs são filmes com histórias e gêneros completamente diferentes. It é um terror cult muito aguardado, e Bingo uma comédia com uma pitada de drama. Mesmo assim eles têm algo em comum: ambos têm os palhaços como atrações principais do filme.

Bingo: O Rei das Manhãs é um filme de comédia/drama brasileiro de 2017 que retrata a história de Augusto Mendes, um ator que sonha em ter uma carreira notória e duradoura na televisão brasileira. Divorciado e pai de Gabriel, ele trabalha fazendo pornochanchadas e pequenas participações em novelas da TV Mundial – a emissora com maior audiência do país. Porém, em busca do seu maior sonho, e devido uma promessa ao filho, cogita se desprender dos trabalhos pornográficos para trabalhar animando um programa matinal infantil. Boatos dão conta de que o filme trata da história do palhaço Bozo, hit dos anos 1980 do SBT entre crianças de diferentes idades. Outro chamariz que rendeu mídia espontânea foi a troca dos atores que interpretam o personagem principal. Antes cotado para ser o palhaço Bingo, o ator Wagner Moura não pode assumir o papel pois estava envolvido com a série Narcos, na qual interpreta também um protagonista. Bingo foi então oferecido e muito bem interpretado pelo ator Vladimir Brichta, amigo de Moura e da mesma safra de jovens bons atores.

Já It A Coisa é um filme de terror sobrenatural e drama e ao contrário do que muitos pensam não é um remake do filme de 1990, e sim uma readaptação do livro homônimo de Stephen King. O filme terá duas partes, já que a obra original contém mais de 1000 páginas. Uma mostrará a jornada das crianças do "Loser's Club" para encontrar seus amigos desaparecidos, além de enfrentar o palhaço assassino Pennywise, enquanto o mesmo explora os medos e fobias das suas presas.

Acredita-se que essa grande repercussão de filmes de palhaços seja devido a onda de supostas aparições de palhaços assustadores que assustavam pessoas de todas as idades ao redor do mundo no ano passado, o que fez com que várias pessoas adquirissem fobia de palhaços, a chamada coulrofobia, e as que já tinham ficavam ainda mais amedrontadas.

Veja Também

Comentários