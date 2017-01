Outback antecipa o Australia Day e presenteia clientes durante a semana

O Outback Steakhouse adiantou as comemorações do Dia Nacional da Austrália, celebrado em 26 de janeiro. A rede de restaurantes de temática australiana realizará a Australia Week e presenteará os clientes que comprarem um aperitivo ou um prato principal com um Margarita Trio, uma seleção especial de três mini-margaritas de sabores diferentes.

A ação é válida de 22 a 26 de janeiro (exceto feriados), durante todo o dia, em todos os restaurantes da marca no Brasil. Para participar, o cliente precisará mostrar na tela do celular ou impresso o post oficial sobre a data publicado no Facebook ou no Instagram da rede – disponível a partir do dia 22/01.

O Dia Nacional da Austrália celebra a chegada dos navios britânicos ao país, em 1788. A data é marcada por festejos e comemorações em terras australianas.



Serviço:



Australia Week Outback

Semana de comemoração ao Dia Nacional da Austrália

Quando: de 22/01 a 26/01 (exceto feriados)

O que: clientes que mostrarem o post do Australia Day no Facebook ou Instagram, ganharão um Margarita Trio, na compra de aperitivo ou um prato principal

Restaurantes participantes: toda a rede Outback no Brasil

Site: www.outback.com.br



Veja Também

Comentários