Confira os shows internacionais que vão agitar o Brasil em 2017

O primeiro semestre de 2017 tem uma agenda promissora de shows internacionais confirmados para acontecer no Brasil. Elton John, James Taylor, Jason Mraz e Justin Bieber são alguns dos nomes que passarão por cidades do país — sem falar do Rock in Rio, em setembro, que ainda não anunciou sua line-up completa.

Confira abaixo a agenda de shows no Brasil para o primeiro semestre:

Jason Mraz

Autor de hits como I’m Yours e I Won’t Give Up, Jason Mraz passará por cinco cidades brasileiras em 2017: São Paulo, em 26 de janeiro, no Citibank Hall; Belo Horizonte, no dia 28 de janeiro, na programação do Planeta Brasil Festival; Curitiba, em 1º de fevereiro, no Live Curitiba; Porto Alegre, em 3 de fevereiro, dentro do line-up do Planeta Atlântida Festival, e em Florianópolis, no dia 5 de fevereiro, no Parador 12.

As entradas para os festivais Planeta Brasil e Planeta Atlântida estão à venda na internet. Em São Paulo, os ingressos são vendidos online da Tickets for Fun, ou em pontos de venda autorizados. O mesmo vale para Curitiba e Florianópolis, mas nos sites Disk Ingressos e Ingresso Rápido.

Jake Bugg

O cantor inglês ganhou o público brasileiro no Lollapallooza 2014, e volta a se apresentar no país com a turnê do disco On My One. Bugg fará shows em São Paulo, no dia 9 de março, no Citibank Hall; no Rio de Janeiro, em 10 de março, no Circo Voador, e em Belo Horizonte, no dia 11, no Music Hall.

Os ingressos já estão disponíveis para compra via internet (no site da Tickets for Fun para os shows de São Paulo e do Rio de Janeiro; e no Queremos para Rio de Belo Horizonte), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e nas bilheterias oficiais das casas de shows.

The 1975

A veterana The 1975 estava com show marcado em São Paulo para 23 de setembro de 2016, mas por motivos de agenda, remarcaram para 27 de março deste ano, no Audio Club. Ainda há ingressos disponíveis para venda para certos setores, no site da Tickets For Fun. O valor varia de 125 reis (meia-entrada da pista) à 280 reais (inteira do mezanino vip).

Lollapalooza Brasil

Em sua sexta edição no país, o Lollapalooza traz na line-up os reincidentes Cage The Elephant, Two Door Cinema Club e Flume junto as atrações inéditas Tove Lo, The Weeknd, The Chainsmokers, entre outros. Confira aqui a lista de confirmados completa. O evento será sediado no Autódromo de Interlagos, em 25 e 26 de março. Os ingressos custam de 540 a 1920 reais, com possibilidade de meia entrada. Eles podem ser adquiridos no site da Tickets For Fun ou nos pontos de vendas oficiais.

Justin Bieber

Em 2013, ele passou pelo Brasil e deixou um rastro de polêmicas. Agora, o cantor pop retorna ao país com uma postura mais branda para divulgar sua turnê Purpose. Serão três apresentações entre Rio de Janeiro (29 de março) e São Paulo (1 e 2 de abril). Os ingressos para o primeiro show na capital paulista esgotaram em menos de 24 horas, causando furor entre os fãs. Já para a segunda apresentação — criada em vista da demanda da primeira — ainda restam ingressos para os setores cadeira inferior e pista premium branca. No Rio, estão disponíveis apenas o pacote VIP Where R U Now, que dá acesso a pista premium e custa 1.980 reais a inteira. O site da Tickets for Fun é o canal oficial de vendas.

Elton John e James Taylor

Elton John volta ao Brasil em 2017 em turnê conjunta com James Taylor, para quatro apresentações: Curitiba, em 31 de Março, na Pedreira Paulo Leminski; Rio de Janeiro, no dia 1º de Abril, na Praça da Apoteose; Porto Alegre, em 4 de abril, no Anfiteatro Beira Rio, e São Paulo, em 6 de abril, no Allianz Parque. Os ingressos serão vendidos a partir de 13 de janeiro, no site da Tickets For Fun, e custam entre 125 e 750 reais.

Korn

A banda de metal californiana passará pelo Brasil com a turnê The Serenity of Suffering em 2017, nos dias 19, 21 e 23 de abril, respectivamente em São Paulo, no Espaço das Américas; Curitiba, no Live Curitiba e Porto Alegre, no Pepsi On Stage. O site da Mercury Concerts, realizadora do evento, divulgou preços e locais de compra dos ingressos. Confira aqui.

Evanescence

Para a alegria dos adolescentes nos anos 2000, a banda de metal gótico Evanescence fará três shows no Brasil em 2017. A começar por Brasília (20 de abril, no Net Live), a banda segue para Rio de Janeiro (22 de abril, no Vivo Rio) — onde se apresentou na última vinda ao país, em 2011, no Rock in Rio — e termina em São Paulo (23 de abril, no Espaço das Americas).

Os ingressos já estão disponíveis para compra na internet, nos sites Ingresso Rápido, para São Paulo e Rio de Janeiro, e no Eventim para Brasília.

Sting

Com a turnê “57th & 9th”, Sting vem ao Brasil para apresentação única em São Paulo, em 6 de maio, no Allianz Parque. Com alguns setores já esgotados, os ingressos estão a venda no site Ingresso Rápido, e variam de 150 a 325 reais.

