Orquestra UFGD e Geraldo Espíndola homenageiam MS pelo seus 40 anos

Em homenagem aos 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul, com o tema '40 anos de Estado: 40 anos de arte', a UFGD encerrou as suas atividades culturais com um concerto da Orquestra UFGD que teve a participação especial do músico e compositor sul-matogrossense, Geraldo Espíndola. A apresentação aconteceu ontem (12), no gramado do Centro de Convivência da Unidade 2.

Segundo a regente Thaís Costa, a elaboração das composições com a criação de novos arranjos foi um desafio colocado para o grupo. "Foram músicas de um cantor e compositor experiente e referência para o MS. Mas, o desafio foi cumprido lindamente pelos músicos e instrumentistas da nossa Orquestra", enfatizou.

No repertório estavam grandes clássicos de Geraldo Espíndola, incluindo Kikiô, Vida Cigana, Cunhataiporã, É Necessário, Lava de Blues, Fonte da Ilusão entre outras. Geraldo Espíndola é um dos nomes de mais destaque no cenário da moderna música popular brasileira (MPB) de Mato Grosso do Sul. Sua carreira musical iniciou aos 15 anos sendo composta por diversos festivais de música no país.

A apresentação do concerto também integrou a programação do projeto Universidade Luz, que inaugurou as luzes natalinas nos prédios da Unidade 2 da UFGD.

A reitora da UFGD, Liane Calarge, agradeceu os parceiros do projeto, como a Secretaria Municipal de Cultura de Caarapó, a Orquestra de Violões de Caarapó, a Secretaria Municipal de Cultura de Dourados, a TV Morena e imprensa em geral e os órgãos da UFGD que fizeram acontecer o Universidade Luz.

"Fim de ano é tempo de celebrar e esse brilho das luzes natalinas no campus nos inspira, nos traz alegria e encantamento. 2017 foi um ano de desafios, mas que nos faz celebrar os aprendizados alcançados. Que venha 2018", destacou a reitora na sua fala de abertura do concerto.

ORQUESTRA GUARANI

Antes do concerto principal, a Orquestra de Violões Guarani de Caarapó (MS) fez sua apresentação. O grupo é formado por indígenas da aldeia de Tey Kuê e encantou o público com o som de músicas regionais, como Tocando em Frente, Menino da Porteira, Galopeira, Mercedita entre outras.

UNIVERSIDADE LUZ

O projeto de extensão Universidade Luz é uma realização da Coordenadoria de Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFGD e fez o encerramento das atividades em ensino, pesquisa e extensão do ano de 2017 da Universidade. Sua proposta é fomentar, divulgar e promover a arte e a cultura, como um movimento transformador da realidade social e propiciar a oportunidade de integração da comunidade universitária e de toda comunidade douradense e de municípios vizinhos.