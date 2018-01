Orlando: empresário reformula hotel para o público brasileiro

Por isso, ele já indica o período do ano com mais promoções nas tarifas - Foto: Paulo Sanseverino

A cidade de Orlando, nos EUA, vai ganhar um novo hotel em abril de 2018: o Manawi Disney - o que não seria uma novidade, se não tivesse o diferencial de ser voltado para o público brasileiro. Com 280 quartos e classificação 4 estrelas, o empreendimento terá um restaurante com comidas típicas e também parcerias para garantir um desconto em parques da Disney.

“Este é o meu primeiro hotel em Orlando. Ele será totalmente reformulado e modernizado para poder atender os hóspedes com todo o conforto que eles merecem. A expectativa é alta, tendo em vista o crescente número de turistas que aumenta ano a ano na cidade”, explica o investidor brasileiro Sergio Tanaka, que adquiriu o prédio de um grupo americano e já possui também outros investimentos em hotelaria internacional.

Segundo Tanaka, o grande diferencial do Manawi Disney está justamente por ser um hotel voltado para o turista brasileiro, sem esquecer, é claro, dos demais estrangeiros que também visitam a cidade. “Teremos um restaurante com comidas típicas do Brasil para os hóspedes não sentirem saudade da nossa saborosa comida, tudo isso comandado por um grande chef brasileiro. Por isso, além de proporcionar uma hospedagem com o tempero nacional, teremos a oportunidade de mostrar um pouco do Brasil para os turistas dos demais países”, explica.

De acordo com o empresário, a crise no Brasil diminuiu a quantidade de brasileiros que visitam Orlando, mas mesmo assim ele está otimista. “Não tem como a crise do Brasil não refletir no número de brasileiros. Mas mesmo com essa crise, Orlando bateu um recorde no número de turistas no ano passado e tem a expectativa de passar dos 100 milhões de visitantes nos próximos anos. Sendo assim, muita gente vai precisar de locais para se hospedar, por esse motivo resolvemos investir em hotelaria na cidade”, pondera o investidor.

Com a economia brasileira dando sinais de recuperação, Sergio Tanaka acredita que o número de turistas brasileiros deve aumentar. Por isso, ele já indica o período do ano com mais promoções nas tarifas. “De março a maio e de setembro a novembro existem mais promoções nas tarifas. E entre as novidades que estamos preparando estão as parcerias com diversos parques, oferecendo assim preços diferenciados de ingressos para os hóspedes, além do serviço de leva e traz”, convida o empresário.