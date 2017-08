Organizadores do Festival Batalha de Bandas estimam que mais bandas de outras cidades se inscrevam

Banda vencedora do primeiro lugar da edição de 2016 / Divulgação

A valorização à música autoral de Mato Grosso do Sul é o grande objetivo do festival Batalha de Bandas, que em 2017 terá sua quarta edição. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até dia 21 de setembro.

Em 2016, foram mais de 40 bandas inscritas, 10 selecionadas para a final e a vencedora da noite foi a banda D.E.C.; o segundo lugar ficou com a banda The Black Coma e o terceiro lugar com a banda Opuesto, de Dourados.

Para se inscrever, a banda precisa ter músicas próprias, escolher uma e submeter a comissão de seleção. Não precisa ser uma música gravada profissionalmente, vale de tudo desde gravação de show ou ensaio. As 10 bandas selecionadas subirão ao palco da batalha final, que será realizada no dia 18 de novembro, no 21 Music Bar.

A expectativa dos organizadores é que mais bandas de outras cidades do Estado se inscrevam. No ano passado, duas bandas de Dourados se inscreveram e uma delas levou o terceiro lugar, a produtora Ana Ostapenko declara que “esperamos que o Batalha de Bandas seja maior a cada ano, que possamos alcançar mais pessoas interessadas no som autoral, tanto bandas quanto público”.

Premiação

Os prêmios para a banda que ficar com o primeiro lugar serão a gravação de um EP com 4 músicas, a gravação de um clipe, ensaio fotográfico e 10 camisetas da banda. Além dos prêmios para o segundo e terceiro lugar, a organização também vai premiar, com a gravação de um single, a banda mais votada pelo público.

Nesse ano, o troféu “banda da galera” passa a se chamar “troféu Plock Arantes”, em homenagem ao baterista da banda The Black Coma, vencedora da categoria em 2016. O baterista morreu em julho desse ano.

Para inscrever a sua banda é só clicar no link e preencher o formulário: bit.ly/batalhadebandas2017 o resultado, com as bandas selecionadas será divulgado no dia 01 de outubro.

Veja Também

Comentários