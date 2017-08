Nos dias 24 e 25 de agosto o Teatro Prosa do Sesc Horto receberá o espetáculo “O Pequeno Príncipe”, projeto de extensão do curso de Artes Cênicas da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Haverá três apresentações: no dia 24, às 19h30 e no dia 25 às 15 horas e 19h30, todos com entrada gratuita. É preciso chegar com pelo menos meia hora de antecedência para retirar o ingresso.

Ao encenar o clássico de Saint Exupery, a proposta é levar o espectador a repensar as ligações entre sua infância e a vida adulta, entre o sentimento e a consciência, entre a razão e a realidade.

Escrito em 1943, o texto traz como personagem principal o Pequeno Príncipe, de cachecol dourado e olhar sempre curioso e seu encontro com o piloto, que leva o espectador a repensar as ligações entre sua infância e a vida adulta, entre o sentimento e a consciência, entre a razão e a realidade. A raposa, a rosa, os baobás, os planetas, entre outros elementos do livro, são símbolos nunca inteiramente explicados - e por isso mesmo muito fortes.

Na definição do autor, "um livro urgentíssimo para adultos", o espetáculo é endereçado a todas as faixas etárias, a despeito do tom lúdico adotado pela direção, que tem tradição na produção de musicais em CG, e que por conta disso mesmo, incluiu nas montagens duas canções, adaptadas do musical homônimo em francês.

Serviço – O Teatro Prosa, do Sesc Horto, está localizado na rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação no site sesc.ms



Veja Também

Comentários