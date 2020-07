“O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes” é a atração do Autocine Campo Grande deste domingo

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes (Brasil/2009/82min/Animação/Livre) com direção de Walbercy Ribas e Rafael Ribas - ( Foto: Divulgação/ Internet)

Após a reabertura depois de três décadas inoperante, o Autocine Campo Grande foi muito comemorado pela população, sendo uma das formas de proporcionar entretenimento durante a pandemia do novo coronavírus. Para a segunda edição do projeto, que ocorrerá hoje (5) com sessões às 18 e 20 horas será exibido gratuitamente o filme brasileiro “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”.

O projeto é realizado por diversas instituições parceiras, dentre elas: O Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS); Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); Prefeitura de Campo Grande, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo (SECTUR) e Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) e o Serviço Social do Comércio (SESC).

Sinopse

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes (Brasil/2009/82min/Animação/Livre) com direção de Walbercy Ribas e Rafael Ribas, conta a história de um grilo que canta espalhando suas músicas, para alegria dos habitantes da floresta, e agora deseja gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos insetos comandados por Trambika.

Autocine

Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado para e foi reativado no último domingo (28 de junho), com entrada franca.

Serviço: Os ingressos são limitados e devem ser retirados na quarta-feira (1º) para a sessão das 18h e na sexta-feira (3) para a sessão das 20h, sempre a partir das 8h na Praça dos Imigrantes. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS está localizada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelos telefones 3316-9157 ou 4042-1313, ramal 4307.