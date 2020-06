Novo podcast da Half Deaf vai debater a influência da cultura pop dos dias atuais

O PopCult explora de forma divertida, informativa e instigante os efeitos que filmes e produções culturais de massa têm na vida de milhões de pessoas do mundo inteiro; - Foto: Divulgação/Assessoria

Se você gosta de podcast e cultura pop, a Half Deaf lança hoje (3) a primeira temporada de "PopCult". A intenção do programa é lançar debates, com muita descontração e informação, a influência das produções culturais de massa na sociedade sob apresentação do jornalista Gus Lanzetta e do pesquisador Orlando Calheiros. A primeira temporada do programa terá dez episódios e já está disponível nas principais plataformas digitais.

"Diferente de vários podcasts de cultura pop que analisam a qualidade de filmes, séries, músicas e produtos blockbusters de outros formatos, o PopCult visa refletir sobre os efeitos que os valores apresentados por essas grandes produções culturais têm sobre as vidas de milhões de pessoas no mundo inteiro e como isso se reflete em ideais, anseios coletivos e nos mais diversos sentimentos", disse Gus Lanzetta, diretor executivo da Half Deaf e apresentador do PopCult.



"PopCult" passa a fazer parte de uma variada lista de produções da Half Deaf, que conta, entre outros podcasts, com "Imagina Juntas", "Donos da Razão" e "Projeto Humano".